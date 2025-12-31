Η Xiaomi σχεδιάζει να λανσάρει τέσσερα νέα μοντέλα στις αρχές του 2026, τα οποία θα είναι μια αναθεωρημένη έκδοση του SU7 , ένα 7θέσιο SUV EREV, μια πολυτελής έκδοση του SU7 και ένα 5θέσιο SUV EREV.

Τα δύο πρώτα έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ τα δύο τελευταία έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο, μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με το κινεζικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 36kr.

Τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, ο Lei Jun (Διευθύνων Σύμβουλος της Xiaomi) και μια ομάδα στελεχών της Xiaomi ταξίδεψαν στο Xinjiang της Κίνας για να πραγματοποιήσουν δοκιμές οχήματος, κατά τη διάρκεια των οποίων διέρρευσαν πολυάριθμες κατασκοπευτικές φωτογραφίες ενός καμουφλαρισμένου SUV μεγάλου μεγέθους