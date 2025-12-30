Είναι το πρώτο μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας, προσφέροντας περισσότερο χώρο, ευελιξία και προηγμένη τεχνολογία από ποτέ, ενώ συμπληρώνει την γκάμα μαζί με τα smart #1 και smart #3.

Tο smart #5 αναδείχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 στη σκανδιναβική χώρα, επικρατώντας μεταξύ 30 ανταγωνιστών.

Το smart #5 ξεχωρίζει και για την ευρυχωρία του, με μεταξόνιο 2.900 mm και χωρητικότητα αποσκευών έως 1.530 λίτρα.Η βασική έκδοση με την συνοδευτική ονομασία Pro, εφοδιάζεται με μπαταρία λιθίου-σιδήρου- φωσφόρου (LFP) 76 kWh και κινητήρα στον πίσω άξονα. Προσφέρει όλα τα βασικά στοιχεία άνεσης και ασφάλειας και αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή.

Το βασικό μοντέλο, το smart #5 Pro των 340 PS και 373 Nm εφοδιάζεται με μπαταρία 76 kWh, επιταχύνει στο 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δλ. και φτάνει τα 200 χλμ./ώρα τελικής. Καταναλώνει 18,5 kWh/100 χλμ. και παρέχει αυτονομία έως 465 χλμ. σε μεικτή χρήση ή έως 655 χλμ. στην πόλη. Από το smart #5 Pro+ και έπειτα, όλα τα μοντέλα διαθέτουν μπαταρία 100 kWh, βασίζονται στην προηγμένη πλατφόρμα 800 Volt.

Tο smart #5 απέσπασε αξιολόγηση πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP (European New Car Assessment Programme), επιτυγχάνοντας την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία από όλα τα μεγάλα SUV που έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια του 2025 όσον αφορά στην ασφάλεια.

Κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και στους τέσσερις βασικούς τομείς αξιολόγησης: 93% στην προστασία παιδιών-επιβατών, 92% στα συστήματα υποστήριξης ασφαλείας, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 88% στην προστασία ενηλίκων επιβατών. Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει επίσης ότι κάθε μοντέλο της τρέχουσας γκάμας της smart — το smart #1, το smart #3 και πλέον και το smart #5 — φέρει την κορυφαία αξιολόγηση του Euro NCAP, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της μάρκας στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.