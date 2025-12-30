Μετά από 12 χρόνια, ο Σουμάχερ παραμένει σιωπηλός, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με την οικογένεια του να τηρεί αυτό που επιθυμούσε από την αρχή. Να κρατάει επτασφράγιστο μυστικό την κατάσταση της υγείας του, με ελάχιστα νέα να διαρρέουν από το οικείο περιβάλλον του και ιδίως από τους στενούς του φίλους του που τον επισκέπτονται.

Η συγκλονιστική ιστορία είναι πλέον γνωστή. Ο Σουμάχερ ενεπλάκη σε ένα τρομακτικό ατύχημα κάνοντας σκι πριν από 12 χρόνια, στις Γαλλικές Άλπεις, στις 29 Δεκεμβρίου 2013, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι που τον άφησε σε κώμα.Από τότε, ο Γερμανός θρύλος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, με ελάχιστους φίλους του να μπορούν να τον δουν από κοντά.

Ανά διαστήματα οι φήμες οργιάζουν: Είναι καθηλωμένος σε κρεβάτι με κλειστά μάτια, έχει επαφή με το περιβάλλον και δεν έχει δυνατότητα να μιλήσει, επικοινωνεί μόνο με νεύματα; Λίγοι γνωρίζουν και ελάχιστοι έχουν μιλήσει. Ακόμη και η είδηση ότι παρευρέθηκε στον γάμο της κόρης του, διαψεύστηκε από την οικογένεια του!

Πριν λίγες ημέρες, ο Ρίτσαρντ Χόπκινς – φίλος του Μίκαελ Σουμάχερ και πρώην επικεφαλής επιχειρήσεων της Red Bull –ήταν πεπεισμένος ότι το είδωλο της F1 δεν θα επιστρέψει ποτέ στη δημόσια ζωή. «Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε τον Μάικλ. Νιώθω λίγο άβολα να μιλάω για την κατάστασή του, λόγω του πόσο μυστικοπαθής, για τους σωστούς λόγους, θέλει να την κρατήσει η οικογένεια».

Οι περισσότερες ειδήσεις για την κατάσταση της υγείας του κορυφαίου πιλότου έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τον επιστήθιο φίλο του, τον Ζαν Τοντ (επικεφαλής στη Ferrari την εποχή του Σουμάχερ) που είχε τονίσει πριν λίγο διάστημα ότι: « Πλέον, δεν είναι ο Μίκαελ που γνωρίζαμε από τη Formula 1. Ο Μίκαελ είναι εδώ, οπότε δεν μου λείπει. Όμως, αυτός ο Μίκαελ απλά δεν είναι αυτός που ήταν. Είναι διαφορετικός και καθοδηγείται υπέροχα από τη γυναίκα και τα παιδιά του που τον προστατεύουν.»

Σε κάθε περίπτωση η οικογένεια του έχει λάβει εδώ και πολλά χρόνια μια απόφαση να διατηρήσει «στεγανά» στην ιδιωτικότητα της κατάσταση του ενώ κινήθηκε και νομικά εναντίον όποιου έχει διαρρεύσει στοιχεία για τον «Σούμι».

Ο επτάκις παγκόσμιος, έχοντας πλέον κρεμάσει τα παπούτσια του από τα γκραν πρι στα τέλη του 2012, ένα χρόνο μετά και σε ηλικία 44 ετών, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013 είχε την ατυχία να πέσει σε βράχο, κάνοντας σκι, στο αγαπημένο του, χειμερινό θέρετρο στις γαλλικές Άλπεις. Μεταφέρθηκε σε Γαλλικό νοσοκομείο και μετά από απανωτές χειρουργικές επεμβάσεις παρέμεινε για μήνες στην εντατική.

Δυστυχώς, τα σοβαρά εγκεφαλικά τραύματα τον κρατούν, πιθανόν έως και σήμερα, σε κωματώδη κατάσταση ενώ από το φθινόπωρο του 2014 μεταφέρθηκε στο σπίτι του στην Ελβετία, όπου συνεχίζεται η προσπάθεια αποθεραπείας του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πάντως, την ώρα που η Κορίνα Σουμάχερ έχει καταφέρει να κρατάει τον Σουμάχερ μακριά από τον κόσμο των Μέσων Ενημέρωσης, την ίδια ώρα η οικογένεια του ετοιμάζει ένα νέο ντοκιμαντέρ για την ζωή του.

Συγκεκριμένα, η νέα τηλεοπτική παραγωγή, που έρχεται από το ZDF βρίσκεται σε στάδιο γυρισμάτων, με πολλούς να αναφέρουν ότι ίσως μέσα από αυτό να υπάρξει μια μικρή αχτίδα που θα φωτίσει άγνωστες πτυχές της ζωής του και μετά το ατύχημα του επτά φορές Παγκόσμιου πρωταθλητή. Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ θα δώσουν συνέντευξη τόσο η σύζυγος του Κορίνα, όσο και η κόρη του, ενώ πολλά γυρίσματα γίνονται στο ράντσο του, στο οποίο διαμένει ο Σουμάχερ στην Ελβετία και έχει μετατραπεί σε μια μίνι κλινική.

Τα τελευταία χρόνια αρκετά περιουσιακά στοιχεία του Σουμάχερ βγαίνουν στο σφυρί, με ανεπιβεβαίωτες φήμες να αναφέρουν ότι εξαιτίας του υψηλού κόστος των νοσηλίων τα τελευταία χρόνια έχει αναγκάσει τη σύζυγο του να δημοπρατεί ακόμη και προσωπικά , αγαπημένα του ενθύμια όπως το κράνος ή και τιμόνια από τα μονοθέσια με τα οποία είχε κερδίσει πολλούς αγώνες.

Ξένα δημοσιεύματα τονίζουν ότι η οικογένειά του έχει δαπανήσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια δολάρια σε μία προσπάθεια να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.

Πάντως, ο ίδιος παραμένει στην κορυφή της λίστας με τους πλουσιότερους οδηγούς της Formula1, με την περιουσία του να εκτιμάται στα 671 εκατομμύρια ευρώ.