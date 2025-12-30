Η ηλεκτροκίνηση μοιάζει με έναν δρομέα του Μαραθώνιου, που στη μέση του αγώνα του γύρισε το πόδι και έπρεπε να κόψει ταχύτητα, να δεχθεί τις Πρώτες βοήθειες ( κρατική ενίσχυση κ.α. ) ώστε να μπορέσει να βγάλει τη διαδρομή έως το 2030, που έχει θέσει ως χρονιά ορόσημο για τον πλήρη εξηλεκτρισμό. Παρά τα πρώτα …τραύματα, η διαδρομή αν και επίπονη, συνεχίζεται, με τον δρομέα να γνωρίζει ότι όποιος κοπιάζει, κερδίζει , αρκεί να έχει ιδρώσει τη φανέλα. Ήδη όσοι έχουν εργαστεί μεθοδικά στο τερέν της ηλεκτροκίνησης γεύονται ήδη του πρώτους καρπούς – και μέσα σε αυτούς είναι και οι κινέζικες φίρμες που προπονούνται στον διάδρομο της ηλεκτροκίνησης εδώ και πολλά χρόνια, αθόρυβα και αποτελεσματικά ( μια από αυτές τις εταιρείες είναι και η BYD).

Πάντως, ο πρώτος ενθουσιασμός των ηλεκτρικών «ονείρων» τους έχει κοπάσει, αφού οι μεγαλεπήβολοι στόχοι έχουν πάει περίπατο, παρόλαυτά δεν το βάζουν κάτω. Ήδη στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους έχουν ως στόχο να μείνουν γεροί και υγιείς στον Μαραθώνιο της ηλεκτροκίνησης, χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες. Όπως η Audi που πατάει γκάζι και με όλο της το θάρρος αναφέρει ότι η ηλεκτροκίνηση θα εδραιωθεί στο «σπίτι» της από το 2027, μιας και έως τα τέλη θα λανσαριστεί το τελευταίο μοντέλο με κινητήρα βενζίνης. Σε τροχιά ηλεκτροκίνησης δείχνει να βρίσκεται και η Skoda που θα λανσάρει έως το 2030 έξι νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Stellantis προχωράει τον εξηλεκτρισμό των μοντέλων της παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία. Ηδη παρουσίασε μια νέα πλατφόρμα που θα μπορεί να υποστηρίζει κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά, ηλεκτρικά με μπαταρία, υδρογόνο.

Ακόμη πιο συνεπής στο πρώτο πλάνο της για τα ηλεκτρικά μοντέλα είναι η Mercedes, η οποία επιθυμεί έως το 2030 ένα στα δύο αυτοκίνητα που θα πουλάει στην Ευρώπη θα είναι ηλεκτροκίνητα (είτε αμιγώς ηλεκτρικά, είτε plug-in υβριδικά) και το 2039 η εταιρεία της θα έχει ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα. Μεταξύ αυτών και η ευρεία γκάμα των plug-in hybrid μοντέλων της, προσφέροντας ήδη περισσότερες από 20 διαφορετικές εκδόσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες προς παραγγελία και στην Ελλάδα.

Ακόμη και η Abarth οδηγεί το τρένο της ηλεκτροκίνησης χωρίς ενδιάμεση στάση στα υβριδικά και μεταβαίνει ταχέως στα αμιγώς ηλεκτρικά, ώστε να τελειώσει με τους κινητήρες βενζίνης, παντελώς.

Πάντως, στις ακριβές φίρμες, όπως την Porsche η ηλεκτροκίνηση έχει εδραιωθεί με ιδιαίτερο πάθος. Η γερμανική σπορ φίρμα έχει θέσει ως στόχο το 2025, όπου το 50% των ετήσιων πωλήσεων της να προέρχεται από υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ έως το 2030 o στόχος για το ποσοστό των ηλεκτρικών/PHEV πωλήσεων επί των συνολικών ανεβαίνει στο 80%.