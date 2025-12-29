Το νέο μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στα επίπεδα εξοπλισμού Icon και Cross, με €15.490 και €16.990 αντίστοιχα. Ο εξοπλισμός του Icon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” με τρεις επιλογές απεικόνισης, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος και των συστημάτων ADAS που περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας.

Επιπλέον υπάρχει στάνταρ cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Η πιο δυναμική έκδοση Cross διαθέτει επιπλέον της Icon λεπτομέρειες που δίνουν off-road ύφος, τροχούς 15”, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Στο εσωτερικό τη διαφορά κάνουν οι επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Την κίνηση του FIAT Pandina εξασφαλίζει ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με κιβώτιο έξι σχέσεων διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που επιτυγχάνει.