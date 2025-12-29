Η αγορά ηλεκτρικού μπορεί να αποτελεί για πολλούς υποψήφιους αγοραστής ένα όνειρο του μέλλοντος όμως και οι σημερινοί υποψήφιοι αγοραστές δείχνουν μουδιασμένοι στην ηλεκτροκίνηση του αύριο. Μεγάλο ποσοστό καταναλωτών αναβάλουν την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινητου είτε επειδή βλέπουν ως ανυπερβλητο εμπόδιο την πολύ ακριβή τιμή του, είτε επειδή οι μπαταρίες τους και η αντικατάσταση τους μετά από μερικά χρόνια να αποτελεί εμπόδιο, εξαιτίας του υψηλού κόστους. Πάντως, οι Κινέζοι που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην Παγκόσμια αγορά με τα προσιτά ηλεκτρικά τους μοντέλα φαίνεται να δίνουν λύση και στο θέμα της μπαταρίας των ηλεκτρικών αφού ετοιμάζουν εναλλακτικά σενάρια που θα απαλλάξουν από αυτόν τον οικονομικό πονοκέφαλο τους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Ποια είναι αυτή η «σωλομόντεια λύση»; Η αγορά του ηλεκτρικού και η μακροχρόνια ενοικίαση της μπαταρίας!

Ναι, μια νέα μάρκα ηλεκτρικών από την Ασία, η Nio έχει στα σκαριά ένα σενάριο, που δείχνει να είναι αρκετά σοφό και κομμένο και ραμένο στα μέτρα των αγοράστών EV. Συγκεκριμένα, το ηλεκτρικό μοντέλο, το Onvo L60 εκτός ότι θα κοστίζει πολύ φθηνά – στην Κίνα κοστίζει περίπου 19 χιλιάδες ευρώ – η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στο νέο αγοράστή να ενοικιάσει – κάτι με χρονομίσθωση – της μπαταρίας της αρεσκείας του, με ένα μηνιαίο μίσθωμα! Θα μπορεί να επιλέξει είτε τη μικρή, είτε τη μεγάλη σε χωρητικότητα μπαταρία, με κόστος περίπου 100 ευρώ.

Η Nio, εταιρεία που έχει ήδη αρκετά ηλεκτρικά της μοντέλα σε τροχιά πωλήσεων έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο ανταλλαγής μπαταριών, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού να ενοικιάζει ακόμη και μεγαλύτερες μπαταρίες για το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο όταν για παράδειγμα έχει να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι!

Η Nio έχει ήδη προγραμματίσει το λανσάρισμα του Onvo60 στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ήδη οι πωλήσεις της πηγαίνουν περίφημα. Προσφάτως, ανακοίνωσε ρεκόρ πωλήσεων.

Κατάφερε να πετύχει 87.426 παραδόσεις για τους πρώτους έξι μήνες του 2024.Η εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει στην ένα ηλεκτρικό hatchback που θα το διαθέτει σε τιμή κάτω των 30.000 ευρώ και με τη δυνατότητα εναλλαγής μπαταριών.