Τη νίκη που χρειαζόταν περισσότερο από κάθε άλλη πήρε ο Ολυμπιακός στην Ιταλία. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 97-94 της Βίρτους Μπολόνια για την 18η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς που τα είχε όλα: ρυθμό, μεγάλα σερί, ένταση και φινάλε… θρίλερ.

Με σταθερή άμυνα και σωστή κυκλοφορία της μπάλας, ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έφτασε ακόμη και στο +20 στο τρίτο δεκάλεπτο (57-77), δείχνοντας πως έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ωστόσο, η αποβολή του Γουόκαπ και τα συνεχόμενα λάθη έδωσαν την ευκαιρία στη Βίρτους να επιστρέψει.

Οι Ιταλοί, με πρωταγωνιστή τον Έντουαρντς, έτρεξαν επιμέρους σερί, μείωσαν τη διαφορά και έφεραν το παιχνίδι σε απόσταση αναπνοής στο φινάλε. Εκεί όμως, ο Ολυμπιακός έδειξε ψυχραιμία. Ο Ντόρσεϊ πήρε μεγάλες αποφάσεις, ο Πίτερς ήταν εύστοχος από τη γραμμή και το άστοχο τρίποντο του Άλστον στα τελευταία δευτερόλεπτα «σφράγισε» το σπουδαίο διπλό.

Η νίκη αυτή λειτουργεί ως ιδανικό ψυχολογικό εφόδιο για τους Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν μπροστά τους το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (2/1), έχοντας και πολύτιμο χρόνο για ξεκούραση και προετοιμασία.