Ο Νίκος Συρίγος και ο Γιώργος Κογκαλίδης επιστρέφουν ζωντανά από το στούντιο ΤΩΝ ΝΕΩΝ για την 3η εκπομπή Baskettalk, με καυτή θεματολογία, ανάλυση σε βάθος και ξεκάθαρο μπασκετικό λόγο. Η εκπομπή εστιάζει στην επικαιρότητα της EuroLeague, στους «αιώνιους» και σε ζητήματα που προκαλούν έντονη συζήτηση εντός κι εκτός παρκέ.

Ολυμπιακός: φωτιά στην επίθεση και αποκαλύψεις

Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, τα φώτα πέφτουν σε πρόσωπα και στιγμές. Ο «καυτός» Εβάν Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ που είναι σε φοβερή φόρμα, ο Μιλουτίνοφ για όλες τις δουλειές, αλλά και οι Βεζένκοφ – Πίτερς που έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα σε μια νίκη ψυχολογίας και βαθμολογίας. Η εκπομπή φωτίζει και την αποκάλυψη που «σήκωσε σκόνη» γύρω από την υπόθεση του Κέντρικ Ναν, εξηγώντας γιατί χάθηκε μια σημαντική περίπτωση και τι σημαίνει αυτό για τον σχεδιασμό. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε – και αυτό αναλύεται με λεπτομέρειες.

Παναθηναϊκός: «νοσοκομείο», ερωτηματικά και ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο μικροσκόπιο σε μια περίοδο γεμάτη προβλήματα. Οι απουσίες έχουν μετατρέψει την ομάδα σε πραγματικό «νοσοκομείο», με το ερώτημα να είναι ένα: ποιοι προλαβαίνουν το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και σε ποια κατάσταση. Η εκπομπή αναλύει πώς οι τραυματισμοί επηρεάζουν ρόλους, ροτέισον και αγωνιστική ταυτότητα, αλλά και αν υπάρχει τρόπος να καλυφθούν τα κενά σε παιχνίδια υψηλής έντασης.

Ελληνική διαιτησία και Ευρωλίγκα: το μεγάλο ερώτημα

Η τρίτη ενότητα αγγίζει το πιο ευαίσθητο θέμα: τη διαιτησία με καλεσμένο τον διαιτητή Σπύρο Γκόντα. Πώς αντιμετωπίζονται οι «αιώνιοι» στην Ευρωλίγκα, πού σταματά η αυστηρότητα και πού αρχίζει η ανοχή, αλλά και τι συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συζητείται η έννοια της παραβατικότητας, τα διαφορετικά κριτήρια και το ερώτημα που επιμένει: γιατί δεν παίζει ο Φούφης στην Ελλάδα; Ένας διάλογος χωρίς ωραιοποιήσεις, με στόχο την ουσία.

Η 3η εκπομπή Baskettalk έρχεται για να ανοίξει ξανά τη συζήτηση εκεί που πραγματικά πονάει το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ