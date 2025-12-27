ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Είτε πρόκειται για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους θα πρέπει να προσπαθείτε να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται στο ταξίδι που θα σας παρουσιαστεί τις ημέρες αυτές. Εάν επιλέξετε το αυτοκίνητό σας για να μετακινηθείτε, φροντίστε να είστε συγκεντρωμένοι γιατί ενδέχεται να χαθείτε στη διαδρομή. Πάρτε μαζί σας, αν είναι δυνατόν, αγαπημένα σας πρόσωπα ώστε να έχετε καλή παρέα.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Αν κάνετε μια κουβέντα που ίσως να έχει γίνει αρκετά έντονη ή βαριά, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να αλλάξετε θέμα. Θυμηθείτε πως αν συζητάτε με στενόμυαλους ανθρώπους, όσο επιχειρήματα και να χρησιμοποιήσετε δεν πρόκειται να τους κάνετε να αλλάξουν γνώμη. Είναι καλύτερα να είστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι την υπόλοιπη ημέρα παρά συγχυσμένοι από άσχημα λόγια.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα διαπιστώσετε ότι φτάνουν σε σας υπερβολικά πολλές πληροφορίες για διάφορα ζητήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να τις χειριστείτε επαρκώς. Είναι καλύτερο να αποφύγετε να πιάσετε πολλή ώρα την κουβέντα με τους συναδέλφους σας γιατί έτσι θα αφήσετε κάποιες σημαντικές υποθέσεις στη μέση. Αν θέλετε να συγκεντρωθείτε, κλείστε για λίγο την πόρτα του γραφείου σας και απομονωθείτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Βρείτε τον κατάλληλο τρόπο για κερδίσετε την προσοχή ενός ανθρώπου που σας ενδιαφέρει σήμερα. Αν αισθάνεστε ότι ο κόπος που κάνετε θα πάει στράφι, τότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να εγκαταλείψετε την προσπάθεια και να απομακρυνθείτε. Κάντε μια βόλτα το βράδυ για να ξεσκάσετε. Οι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή σας, θα σας προκαλέσουν προβλήματα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου).

Τον τελευταίο καιρό έχετε εγκαταλείψει το σπίτι σας, με αποτέλεσμα να πρέπει τώρα να ξοδέψετε πολλές ώρες ώστε να το καθαρίσετε επαρκώς. Δεν θέλετε να φανεί ακατάστατο κατά τη διάρκεια των εορτών, ειδικά όταν έρθουν κάποιοι να σας επισκεφτούν. Αν διαπιστώσετε ότι κάποια αγαπημένα σας έπιπλα είναι πάρα πολύ βρώμικα για να καθαριστούν, μπορείτε να τα καλύψετε με ριχτάρια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Κάποιος με ένα ερωτικό ενδιαφέρον θα προσπαθήσει να σας προσεγγίσει σήμερα ώστε να κανονίσει μια συνάντηση μαζί σας. Ουάου! Αυτό είναι φοβερό, αλλά δεν χρειάζεται να είστε υπερβολικά ενθουσιασμένοι και να τον φοβίσετε από την πρώτη κιόλας επικοινωνία μαζί του. Αν έχετε πονοκέφαλο απόψε, καλύτερα είναι να μείνετε σπίτι από το να βγείτε και να είστε σε άσχημη κατάσταση.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Εσείς και ο σύντροφός σας θα περάσετε μια δύσκολη ημέρα. Εχετε απογοητευτεί από πολλά πράγματα στη συμπεριφορά του τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα να θέλετε να κάνετε μια σοβαρή κουβέντα και να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας. Εκφραστείτε λοιπόν ανοιχτά γιατί μόνο έτσι θα καταφέρετε να ξεπεράσετε τα προβλήματα. Υπάρχει ακόμα ελπίδα για τη σχέση σας, δεν χάθηκε εντελώς.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Εχετε τα μάτια σας ανοιχτά γιατί περίεργα συμβάντα θα γίνουν στο σπίτι σας σήμερα. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι αυτοί οι περίεργοι θόρυβοι που ακούτε τον τελευταίο καιρό, να προέρχονται από τρωκτικά που ενδεχομένως να έχουν φωλιάσει στο κτίριό σας. Οπως και να έχει, κρατήστε την ψυχραιμία σας γιατί ο πανικός είναι κακός σύμβουλος.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Εάν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να πάρετε μια ανάσα από όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνετε σήμερα, προσπαθήστε να ηρεμήσετε. Να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και να αποδεχθείτε την πρόσκληση ενός φίλου σας για φαγητό. Υπάρχει κάποιος από το παρελθόν σας που σας σκέφτεται έντονα το τελευταίο διάστημα και ίσως να ετοιμάζει μια επιστροφή στη ζωή σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Αν θέλετε να περάσετε οικονομικά τη μέρα, τότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε σήμερα είναι να μείνετε σπίτι. Τώρα που τελειώνει ο χρόνος, θα πρέπει να κοιτάξετε τις αποταμιεύσεις σας ώστε να σιγουρευτείτε ότι σε περίπτωση ανάγκης έχετε κάποια χρήματα εύκαιρα. Βάλτε στην άκρη τις πιστωτικές κάρτες και επιλέξτε πιο φτηνά αλλά έξυπνα δώρα για τα Χριστούγεννα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Βλέπετε μόνο ό,τι θέλετε να δείτε σήμερα αφού είστε σε άρνηση, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα τόσο στο γραφείο όσο και στις σχέσεις σας με τους άλλους. Ξεκλέψτε λίγο χρόνο ώστε να ακούσετε τους γύρω σας και να καταλάβετε τι ακριβώς σας συμβαίνει. Είναι λογικό να μην αισθάνεστε καλά αφού τον τελευταίο καιρό έχετε περάσει αρκετά προβλήματα.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Εάν η υγεία σας δεν είναι καλά σήμερα, τότε πραγματικά θα πρέπει να καλέσετε τον γιατρό σας και να κλείσετε ραντεβού για να σας εξετάσει. Δεν μπορείτε να παίζετε με αυτά τα πράγματα.