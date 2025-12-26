Ο Γιώργος Μασούρας άφησε και πάλι το σημάδι του στην αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ με την Αλ Χιλάλ, σκοράροντας για το 3-2 και δείχνοντας ξανά τη σταθερότητά του στη Σαουδική Αραβία. Το γκολ ήρθε λίγα λεπτά αφότου ο Κώστας Φορτούνης είχε προσφέρει ακόμη μία ασίστ στον Κινγκ, φτάνοντας έτσι τις 10 για τη φετινή σεζόν.

Ο διεθνής εξτρέμ, με έξυπνη κίνηση στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, εκτέλεσε με πλασέ για να μειώσει σε 3-2, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό του σερί. Μέχρι στιγμής φέτος, ο 31χρονος μετρά συνολικά πέντε γκολ στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ, αποτελώντας πολύτιμο όπλο για την Αλ Καλίτζ.

Δείτε το γκολ του Έλληνα διεθνή: