Ο Κώστας Φορτούνης πρόσθεσε ακόμη μία εντυπωσιακή στιγμή στο ενεργητικό του, προσφέροντας τη μπαλιά-γκόλ στον Κινγκ στο ματς της Αλ Καλίτζ με την Αλ Χιλάλ. Η ασίστ αυτή έφτασε τον διεθνή μεσοεπιθετικό στις 10 φέτος στη φετινή σεζόν στη Σαουδική Αραβία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Ο Έλληνας διεθνής έχει ήδη σκοράρει 4 γκολ τη σεζόν, συνδυάζοντας δημιουργία και αποτελεσματικότητα στην επίθεση της ομάδας του, συνεχίζοντας να ξεχωρίζει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Δείτε το βίντεο: