Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο πορτογαλικό CNN παραχώρησε ο Φώτης Ιωαννίδης, όπου αναφέρθηκε στους στόχους της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στον εγκλιματισμό του στην ομάδα, αλλά και στον ανταγωνισμό με τον Σουάρες για τη θέση του φορ.

Παράλληλα, ο Έλληνας φορ στάθηκε στην παρουσία του Βαγγέλη Παυλίδη στο πρωτάθλημα, επισημαίνοντας ότι χαίρεται για εκείνον και ότι του αρέσει να τον βλέπει να σκοράρει με τη φανέλα των «αετών».

«Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλό παίκτης και χαίρομαι για αυτόν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φώτης Ιωαννίδης.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης:

«Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός γηπέδου. Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλό παίκτης και χαίρομαι για αυτόν. Τον τίτλο διεκδικούν τρεις σπουδαίες ομάδες, όμως νιώθω ότι η Σπόρτινγκ είναι η πιο ολοκληρωμένη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το να κάνουμε three-peat… Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό αυτό!

Με τον Σουάρες είμαστε διαφορετικοί τύποι επιθετικών, αλλά νιώθω άνετα παίζοντας δίπλα του κι αυτός παίζοντας δίπλα μου. Έχουμε καλή επικοινωνία και μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ανταγωνισμός, να παλεύεις για κάθε θέση. Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνομαι καλύτερος. Πρέπει να δώσω περισσότερα».