Μεγάλο αποτέλεσμα πανηγύρισε η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 100-95 σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της φετινής EuroLeague. Οι Μονεγάσκοι έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και άντεξαν στην αντεπίθεση των Μαδριλένων στο φινάλε.

Ο Ελί Οκόμπο ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 22 πόντους, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Στράζελ (12 πόντοι, 4 ασίστ) και Μίροτιτς, ο οποίος εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή, πετυχαίνοντας όλους τους 10 πόντους του στην τέταρτη περίοδο.

Για τη Ρεάλ, οι Φακούντο Καμπάτσο και Έντι Ταβάρες έκαναν ό,τι μπορούσαν, σημειώνοντας αμφότεροι νταμπλ νταμπλ (28 πόντοι, 10 ασίστ ο Αργεντινός – 21 πόντοι, 11 ριμπάουντ ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι), όμως η κακή βραδιά των Μαλεντόν και Χεζόνια δεν επέτρεψε στη «βασίλισσα» να φύγει με το διπλό.

Η Ρεάλ αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο και με μπροστάρη τον Καμπάτσο έφερε το παιχνίδι στα ίσια (70-70), όμως στην τελευταία περίοδο η Μονακό πάτησε… γκάζι. Με σερί 15-5 και τον Μίροτιτς να βγαίνει μπροστά, οι Μονεγάσκοι ξέφυγαν με διψήφια διαφορά και κράτησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, παρά τη συγκλονιστική προσπάθεια του Καμπάτσο στα τελευταία λεπτά.