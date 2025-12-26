Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στο «κάδρο» τον Γουέσλεϊ, που αγωνίζεται στην Αλ Νασρ.

Ο 20χρονος εξτρέμ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά και η Σαμσουνσπόρ.

Από την πλευρά της, η Αλ Νασρ είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον 20χρονο παίκτη με μορφή δανεισμού προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία και παραστάσεις στα γήπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είχε αποκτήσει τον Γουέσλει έναντι 18 εκατ. ευρώ από τους Κορίνθιανς.

