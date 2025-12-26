Όλο και πιο ρεαλιστικό μοιάζει το σενάριο αποχώρησης του Νταβίντ Αλάμπα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε ένα τέλος συνεργασίας μετά την ολοκλήρωση της σεζόν. Παρότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη κίνηση, το κλίμα γύρω από την υπόθεση δείχνει πως οι δύο πλευρές δύσκολα θα συνεχίσουν μαζί.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος ή επαφή μεταξύ της διοίκησης της Ρεάλ και του Αυστριακού αμυντικού, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ενός «βελούδινου διαζυγίου».

🚨⚪️ Real Madrid and David Alaba are still expected to part ways in summer 2026. No changes at this stage, still no formal of official communication between the parties but clear indications. pic.twitter.com/8jEhhnGZQ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2025

Ο 33χρονος στόπερ, που φόρεσε τη φανέλα των «μερένγκες» το καλοκαίρι του 2021 μετά την αποχώρησή του από την Μπάγερν Μονάχου, αποτέλεσε βασικό στήριγμα της άμυνας τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, οι συχνοί τραυματισμοί, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό στο κέντρο της άμυνας, φαίνεται να αλλάζουν τις ισορροπίες στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση ή επίσημη τοποθέτηση, η γενική αίσθηση που επικρατεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» είναι πως το καλοκαίρι του 2026 θα αποτελέσει το χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της κοινής πορείας Ρεάλ Μαδρίτης και Νταβίντ Αλάμπα.