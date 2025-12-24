Παναθηναϊκός: νίκη κορυφής και ξεκάθαρα συμπεράσματα

Στο μικροσκόπιο, η νίκη κορυφής του Παναθηναϊκού, αλλά και η συνολική εικόνα ισχύος που παρουσίασε στο Κάουνας, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ομάδα με δύο πρόσωπα – αλλά και με πολύ υψηλό ταβάνι. Η άμυνα αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία «άναψε» η επίθεση, δημιουργώντας συνθήκες απόλυτου ελέγχου του ρυθμού.

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως έχει βρει το κλειδί: σωστές ισορροπίες, ξεκάθαροι ρόλοι, κλειστό ροτέισον και τακτικές προσαρμογές που έκαναν τη διαφορά. Η συνύπαρξη των Κέντρικ Ναν και Τ.Τζ Σόρτς δείχνει πλέον να λειτουργεί, ενώ η ανατροπή σκηνικού από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν έδωσε λύσεις στα κρίσιμα σημεία του ματς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τακτικό τρικ με τον Τσέντι Όσμαν, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο Αταμάν «έβαλε χειροπέδες» στον Φρανσίσκο, περιορίζοντας τον ρόλο και το σκοραρισμά του. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός Παναθηναϊκού που, όταν βρίσκει αμυντική συνοχή, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος.

Ολυμπιακός: προβληματισμός, άμυνα και κρίσιμες αποφάσεις

Στην άλλη όψη, η πλήρης αγωνιστική αποτύπωση της κατάστασης στον Ολυμπιακός. Η ομάδα αναζητά σταθερότητα και θέλει «καυτό» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και στην Ιταλία, σε μια έδρα όπου η Βίρτους Μπολόνια μεταμορφώνεται.

Τι μπορεί να δώσει ο Μόντε Μόρις στο σύνολο, ποια είναι τα αγωνιστικά κενά και γιατί η άμυνα δείχνει να «προδίδει» την ομάδα στα κρίσιμα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να γράφει ιστορία ως ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια για την ομάδα του Ολυμπιακού.

Με τη Βίρτους στη Μπολόνια του σκληροτράχηλου Ντούσκο Ιβάνοβιτς , το μήνυμα είναι σαφές: «εν αρχή είναι η άμυνα». Παράλληλα, γίνεται μια σημαντική αποκάλυψη για την ιστορία του πώς χάθηκε ο Ναν από τον Ολυμπιακό