Ο Άρης είναι ένα βήμα πριν ξεκινήσει τις κινήσεις του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με τον χρόνο να πιέζει για τις τέσσερις προσθήκες που έχει ζητήσει ο Μανόλο Χιμένεθ.

Ο πρώτος στόχος του Ρούμπεν Ρέγες είναι να προχωρήσει σε δύο κινήσεις μέχρι τα πρώτα 24ωρα του νέου έτους. Το βάρος έχει πέσει από τη μία σε μια περίπτωση εξτρέμ που είναι αρκετά προχωρημένη, δουλεύοντας παράλληλα και εκείνη του Μάρτιν Χόνγκλα για τη μεσαία γραμμή.

Τα «ΝΕΑ» είχαν σημειώσει ότι οι Θεσσαλονικείς δεν ξεχνούν τις λίστες του καλοκαιριού, στις οποίες υπήρχε και το όνομα του Καμερουνέζου χαφ. Οι διαπραγματεύσεις με τη Γρανάδα έχουν προχωρήσει σημαντικά και στον Αρη είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα φτάσουν στον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, βέβαια, έχουν ακόμα κάποιες περιπτώσεις στα υπόψιν.

Οι επαφές παραμένουν σε ανεπίσημο επίπεδο και με τους οικονομικούς όρους στο επίκεντρο αυτών. Μια συζήτηση που πιθανό να κορυφωθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα, τόσο για τις απολαβές του παίκτη όσο και για την οψιόν αγοράς που θα μπει το επόμενο καλοκαίρι.