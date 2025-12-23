Η Ζαλγκίρις υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκόγια την 18η αγωνιστική της Euroleague και ενώ βρέθηκε μπροστά στο σκορ μέχρι και με 14 πόντους στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, είδε τους φιλοξενούμενους να γυρνάνε το παιχνίδι με τους Ναν και Οσμάν να κάνουνε «πάρτι« στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Από την αρχή του παιχνιδιού η Ζαλγκίρις ήταν πιο συγκεντρωμένη και εύστοχη και δεν άργησε να χτίσει προβάδισμα, με τον Μόουζες Ράιτ να κάνει ότι θέλει στην μπασκέτα του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός οδήγησε τους γηπεδούχους με 13 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και η ομάδα του Μασιούλις πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά πόντων. Έκπληξη αποτέλεσε ο Μάοντο Λο με 9 πόντους σε 13 λεπτά, ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν είχε καταφέρει να επηρεάσει καθόλου το ματς.

Στην τρίτη περίοδο, οι Πράσινοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 14, κατάφερε όμως μέσα σε 6 λεπτά αγώνα να κάνει σερί 21-8, πήγε στο τέταρτο δεκάλεπτο όντας πίσω με μόλις έναν πόντο. Με τον Τσέντι Οσμάν σε τρομερό βράδυ, ειδικά πίσω από τα 6,75, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άργησε να περάσει και μπροστά στο σκορ, με τον Τούρκο και τον Κέντρικ Ναν να πετυχαίνουν συνεχόμενα καλάθια και να βρίσκονται ξαφνικά μπροστά με 68-79.

Από τότε ο Παναθηναϊκός δεν κοίταξε πίσω, και κατάφερε να ολοκληρώσει ακόμη μία ανατροπή, αυτή τη φορά στο Κάουνας, με πρωταγωνιστές τους Ναν και Οσμάν. Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 21 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Τούρκος φόργουορντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 22. Για την Ζαλγκίρις, οι δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού ήταν οι καλύτεροι της ομάδας τους, με τον Μόουζες Ράιτ να βάζει 22 πόντους με 6 ριμπάουντ και τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να προσθέτει 17 πόντους με 7 ασίστ. ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 17 (1/3 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Φρανσίσκο 3 (0/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Ράιτ 22 (10/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μπραζντέικις (0/3 τρίποντα), Τουμπέλις 4 (5 ριμπάουντ), Λο 9 (0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σλίβα 5 (1), Μπιρούτις 10 (3 ριμπάουντ), Μπουτκέβιτσους 3 (1), Ουλάνοβας 12 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 15 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 λάθη), Καλαϊτζάκης 5 (1), Οσμάν 22 (3/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολμς 2, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 8 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Ναν 21 (5/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φαρίντ 1 (9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ερνανγκόμεθ (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 4 (3 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 14 (4 ριμπάουντ)