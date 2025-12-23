Η «Gazzetta dello Sport» φέρνει στο προσκήνιο ένα σενάριο που ταράζει τα νερά στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, υποστηρίζοντας πως ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Λάτσιο. Παρότι ο Έλληνας διεθνής υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι με τα «λιοντάρια» και διανύει μόλις το πρώτο του μισό σεζόν στην Πορτογαλία, οι Ιταλοί αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ιωαννίδης –που επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά από τραυματισμό– φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την ομάδα της Ρώμης. Το ενδιαφέρον των «λατσιάλι» δεν είναι καινούργιο, καθώς τον παρακολουθούσαν στενά ήδη από την περίοδο που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό.

🇬🇷 Il nome più gettonato a rinforzare l’attacco della #Lazio è Fotis #Ioannidis. Acquistato la scorsa estate dallo Sporting Lisbona per 22 milioni di euro dal Panathinaikos è uno dei maggiori indiziati. Il giocatore sarebbe molto vicino all’accordo. ➡️ @Gazzetta_it pic.twitter.com/zYkc2YINi5 — LazioSpace (@SpaceLazio) December 23, 2025

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει το οικονομικό πλάνο της Λάτσιο ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα, δεν αποκλείεται να υπάρξει επίσημη κίνηση για την απόκτηση του Έλληνα φορ.