Η Παρτίζαν ανακοίνωσε επίσημα πως η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική της EuroLeague δεν θα διεξαχθεί στη Βιέννη, όπως είχε αρχικά οριστεί, αλλά στο Βελιγράδι. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 14 Ιανουαρίου και πλέον θα φιλοξενηθεί στο «Αλεξάνταρ Νίκολιτς».

Η απόφαση για τη μεταφορά του αγώνα εκτός Σερβίας είχε ληφθεί λόγω της χρήσης της Belgrade Arena για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο. Ωστόσο, την Τρίτη (23/12) οι «ασπρόμαυροι» ενημέρωσαν πως το ματς επιστρέφει στη φυσική τους έδρα, δίνοντας νέα διάσταση στο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Η KK Partizan Mozzart Bet θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο «Aleksandar Nikolić» στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Αν και το αρχικό πλάνο ήταν οι ασπρόμαυροι να παίξουν αυτόν τον αγώνα ως γηπεδούχοι στη Βιέννη λόγω της πληρότητας του Belgrade Arena, ελήφθη απόφαση για αλλαγή λόγω κινδύνων ασφαλείας που συνοδεύουν το μεγάλο ενδιαφέρον για τον εν λόγω αγώνα.

Σύμφωνα με αναφορές και εκτιμήσεις τοπικών υπηρεσιών στη Βιέννη, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα από ομάδες οπαδών που υποστηρίζουν έως και έξι ομάδες (Ραπίντ Βιέννης, Παναθηναϊκός, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν), κάτι που, μαζί με το ιστορικό των πρόσφατων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των προαναφερθέντων ομάδων, χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή πρόκληση για την ασφάλεια.

Με την επιθυμία να μην εμπλακεί σε αυτό το είδος έκθεσης σε ρίσκο, η KK Partizan Mozzart Bet αποφάσισε να επιστρέψει τον αγώνα στο Βελιγράδι, στο «Aleksandar Nikolic»,

Η KK Partizan Mozzart Bet θα ανακοινώσει την απόφαση σχετικά με τους τρόπους εισόδου στην αίθουσα σε μεταγενέστερη ημερομηνία».