Σε έναν από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές της φετινής Premier League έχει εξελιχθεί ο Αντουάν Σεμένιο. Ο 25χρονος εξτρέμ της Μπόρνμουθ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου μεταγραφικού ενδιαφέροντος από κορυφαίους συλλόγους της Αγγλίας.

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τέσσερις «μεγάλοι» του Νησιού έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του Γκανέζου διεθνή, ο οποίος καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο ομάδες που κινήθηκαν πρώτες ήταν η Μάντσεστερ Σίτι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τον εκρηκτικό εξτρέμ. Στη συνέχεια ακολούθησε η Λίβερπουλ, ενώ πιο πρόσφατα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και η Τσέλσι, συμπληρώνοντας την τετράδα των διεκδικητών.

🚨🍒 Antoine Semenyo will pick his next club soon with four teams now keen and in talks with his camp. Andoni Iraola: “Personally, I do not want to lose him… but the market’s unpredictability means anything can happen”. pic.twitter.com/Mv2FvT4SAN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξει και η ρήτρα αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιο του Σεμένιο με τη Μπόρνμουθ. Αυτή ανέρχεται στα 73 εκατομμύρια ευρώ και θα μπορεί να ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 10 του ίδιου μήνα, γεγονός που δίνει ξεκάθαρο χρονικό πλαίσιο στις ενδιαφερόμενες ομάδες.