Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο παίκτης που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή των φίλων του NBA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Λίγκας. Από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, η απήχηση του περιεχομένου στο οποίο πρωταγωνιστεί εκτοξεύτηκε, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς.

Ο Σλοβένος σταρ βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης, με το υλικό του να ξεπερνά τις 845 εκατομμύρια προβολές, αφήνοντας πίσω του με διαφορά τους υπόλοιπους αστέρες του NBA. Στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούν ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά και ο Στεφ Κάρι, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δυναμική τους στο παγκόσμιο μπασκετικό κοινό.

Here’s a look at the 10 most-viewed players across @NBA social media platforms this season, nine of whom will be featured on Christmas Day. The action begins Thursday, Dec. 25 at noon ET on ABC and ESPN. pic.twitter.com/1Ob2zdg83x — NBA Communications (@NBAPR) December 23, 2025

Παρουσία στο Top-10 έχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος καταλαμβάνει τη 10η θέση με 304 εκατομμύρια προβολές. Παράλληλα, έκπληξη προκαλεί η παρουσία του rookie Κούπερ Φλαγκ, που με 312 εκατομμύρια views ξεπερνά αρκετά καθιερωμένα ονόματα της Λίγκας.

Αυτό είναι το Top-10 των αθλητών με τη μεγαλύτερη απήχηση στα social media του NBA.

Λούκα Ντόντσιτς – 845 εκατ. προβολές Βικτόρ Γουεμπανιαμά – 708 εκατ. προβολές Στεφ Κάρι – 703 εκατ. προβολές ΛεΜπρον Τζέιμς – 641 εκατ. προβολές Σάι Γκίτλζιους–Αλεξάντερ – 496 εκατ. προβολές Νίκολα Γιόκιτς – 445 εκατ. προβολές Όστιν Ριβς – 409 εκατ. προβολές Κέβιν Ντουράντ – 331 εκατ. προβολές Κούπερ Φλαγκ – 312 εκατ. προβολές Γιάννης Αντετοκούνμπο – 304 εκατ. προβολές