Η Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου με 82-72 για την 18η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από το ντεμπούτο του Σβέτισλαβ Πέσιτς στον πάγκο των Βαυαρών.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν σταθερά ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών πρώτων δεκαλέπτων, φτάνοντας να προηγείται ακόμα και με 24 πόντους (50-74) και διατηρώντας εύκολα τον έλεγχο της αναμέτρησης. Στο τέλος, οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν, με αποτέλεσμα το τελικό σκορ να δείχνει πιο κολακευτικό για τη Μπάγερν.

Με αυτή τη νίκη, η Χάποελ Τελ Αβίβ διατηρήθηκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της EuroLeague με 12-6, εκμεταλλευόμενη και την ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Φενέρμπαχτσε. Η σταθερότητα της ομάδας του Ιτούδη επιβεβαίωσε την ποιότητα της, ενώ το ντεμπούτο του Πέσιτς έδειξε ότι η Μπάγερν χρειάζεται χρόνο για να βρει ρυθμό υπό τη νέα τεχνική ηγεσία.