Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν χρειάστηκε παρά ένα δεκάλεπτο για να αφήσει το αποτύπωμά του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Περνώντας στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης με τις Κομόρες, ο επιθετικός του Ολυμπιακού πέτυχε λίγο αργότερα ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι, διαμορφώνοντας το 2-0 υπέρ του Μαρόκου.

Ανάμεσά τους και η ισπανική Marca, η οποία αφιέρωσε ξεχωριστό ρεπορτάζ στον Ελ Κααμπί, χαρακτηρίζοντάς τον χαρακτηριστικά «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ». Οι Ισπανοί στάθηκαν στη σπανιότητα της έμπνευσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα από τα –αν όχι το– κορυφαίο γκολ της διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι «μια τέτοια ιδέα θα μπορούσε να γεννηθεί μόνο στο μυαλό του Ελ Κααμπί».

Παράλληλα, η Marca υπενθύμισε την εντυπωσιακή παρουσία του στον Ολυμπιακό υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία κορυφώθηκε με την κατάκτηση του Conference League το 2024. Όπως επισημαίνεται, ο Μαροκινός επιθετικός αποτελεί τον πρώτο σκόρερ του Βάσκου τεχνικού σε όλη τη μέχρι τώρα καριέρα του, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική «χημεία» των δύο.