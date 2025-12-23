Στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Κύπρου έχει μπει το τελευταίο διάστημα ο Γενς Γιόνσον, με την Πάφο FC να εξετάζει την περίπτωσή του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «balla.com.cy», ο κυπριακός σύλλογος έχει ψηλά στη λίστα του τον 32χρονο Δανό μέσο της ΑΕΚ, καθώς θέλει να ενισχυθεί στη θέση του αμυντικού χαφ.

Ο Γιόνσον βρίσκεται εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς και η παρουσία του τη φετινή σεζόν είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αφού έχει καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές. Από το καλοκαίρι κιόλας, μετά την προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, είχε φανεί ότι ο έμπειρος χαφ δεν υπολογιζόταν, με την απόκτησή του Μάρκο Γκρούγιτς να τον αφήνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Ο Γιόνσον ανήκει στην ΑΕΚ από το 2022 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026. Στο διάστημα αυτό έχει συμπληρώσει 107 συμμετοχές, με τρία γκολ και δύο ασίστ, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Καντίθ, Κόνιασπορ και Άαρχους.