Η θέση του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει αμφίβολη, ενώ τα σενάρια για αντικατάσταση του συνεχίζουν να κυκλοφορούν έντονα. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα της «meridiansport.rs», ο Νταβίντε Αντσελότι, γιος του Κάρλο Αντσελότι, θεωρείται ο πρώτος υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο νεαρός Ιταλός προπονητής, πλέον ελεύθερος για να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, συνδέεται με τη Ρεάλ χάρη στην εμπειρία του ως βοηθός του πατέρα του στους Μαδριλένους, γνωρίζοντας σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Αντσελότι τζούνιορ έχει ήδη υποστήριξη από ορισμένους κύκλους εντός του κλαμπ, αν και η υπόθεση απέχει αρκετά από την ολοκλήρωσή της, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο παραμένει στον πάγκο.

Οι φήμες εντείνονται, με τον νεαρό Ιταλό να εμφανίζεται ως η ιδανική λύση για το μέλλον της «Βασίλισσας», προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον σε Ισπανία και Σερβία και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για την επόμενη εποχή της Ρεάλ Μαδρίτης.