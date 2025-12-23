Το Changan Automobile Group ανακοίνωσε την επίτευξη ενός ιστορικού ορόσημου, ολοκληρώνοντας την παραγωγή 30 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως με  ένα AVATR 12 Quad-Laser Edition , το οποίο βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο AVATR Digital Intelligence Factory. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την εξέλιξη της Changan σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο έξυπνης κινητικότητας.

Ο Πρόεδρος της Changan Automobile Group, Zhu Huarong, δήλωσε:

«Η Changan συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις κινητικότητας που είναι εξυπνότερες, πιο βιώσιμες και ουσιαστικά προσανατολισμένες στις ανάγκες των χρηστών, ανταποκρινόμενη στο παγκόσμιο όραμα για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον».

