Νέες φωτογραφίες του Τζέφρι Έπσταϊν, που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, επαναφέρουν στο προσκήνιο τη φρίκη της υπόθεσης του καταδικασμένου παιδόφιλου και χρηματιστή. Το υλικό περιλαμβάνει εικόνες όπου ο Έπσταϊν εμφανίζεται να αγκαλιάζει και να φιλά μικρά κορίτσια – φωτογραφίες που δεν είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Η αρχή της υπόθεσης

Η υπόθεση Έπσταϊν απασχόλησε τις αρχές ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το 1996, η Μαρία Φάρμερ, πρώην συνεργάτιδά του στον χώρο της τέχνης, κατήγγειλε στο FBI ότι ο χρηματιστής είχε εμμονή με παιδική πορνογραφία και εμπλεκόταν σε σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Παρά τη σοβαρότητα των ισχυρισμών, η έρευνα περιορίστηκε και ο Έπσταϊν απέφυγε για χρόνια τον ουσιαστικό νομικό έλεγχο.

Το 2008, ο Έπσταϊν συνήψε συμφωνία με τις αρχές, παραδεχόμενος ότι πλήρωνε ανήλικες για σεξουαλικές υπηρεσίες. Η συμφωνία του επέτρεψε να αποφύγει βαριές ομοσπονδιακές κατηγορίες. Το 2019 συνελήφθη εκ νέου για sex trafficking ανηλίκων, λίγους μήνες πριν βρεθεί νεκρός στη φυλακή του Μανχάταν.

Οι φωτογραφίες-σοκ

Οι νέες φωτογραφίες απεικονίζουν τον Έπσταϊν σε οικείες στιγμές με μικρά κορίτσια. Σε μία από αυτές, φορά ρόμπα και κρατά στην αγκαλιά του ένα πολύ μικρό παιδί, ενώ σε άλλη ποζάρει σε ιδιωτικό αεροσκάφος με ανήλικη. Μια ακόμη δείχνει τον Έπσταϊν να φιλά κορίτσι με κοτσιδάκια, ενώ άλλη απεικονίζει γυμνό βρέφος σε μπάνιο – φωτογραφία που βρέθηκε κορνιζαρισμένη στην έπαυλή του.

Τα πρόσωπα των παιδιών έχουν καλυφθεί για λόγους προστασίας, καθώς δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για πραγματικά θύματα. Οι φωτογραφίες εντοπίστηκαν στην πολυτελή έπαυλή του στο Little St. James, το αποκαλούμενο «νησί της φρίκης», και περιλαμβάνονται σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων, πολλά εκ των οποίων είναι λογοκριμένα.

Η σιωπή των αρχών

Η Μαρία Φάρμερ είχε προειδοποιήσει τις αρχές ήδη από το 1996, όμως η καταγγελία της αγνοήθηκε. Για πάνω από μια δεκαετία, ο Έπσταϊν συνέχισε ανενόχλητος, μέχρι που η υπόθεση επανήλθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της και ανέδειξαν τις ευθύνες των αρχών.

Θάνατος και αναπάντητα ερωτήματα

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2019, σε θάνατο που αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία. Η συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών για εμπορία ανηλίκων. Τα νέα στοιχεία αναζωπυρώνουν ερωτήματα για το ποιοι γνώριζαν, ποιοι σιώπησαν και πόσα ακόμη παραμένουν κρυφά στα αρχεία των αμερικανικών αρχών.

Οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία. Κάθε νέο στοιχείο υπενθυμίζει ότι η κοινωνία δεν μπορεί να μένει σιωπηλή απέναντι σε τέτοια εγκλήματα, όσο ισχυροί κι αν είναι οι δράστες.

Η αφαίρεση φωτογραφιών και η εμπλοκή του Τραμπ

Ανάμεσα στα αρχεία που αποσύρθηκαν προσωρινά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρχε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με γυναίκες με μαγιό. Μετά από αντιδράσεις για πιθανή συγκάλυψη, το υπουργείο επανέφερε το υλικό, επικαλούμενο λόγους προστασίας θυμάτων. Σύμφωνα με τη Daily Mail, εκατοντάδες φωτογραφίες δημοσιοποιήθηκαν, πολλές εκ των οποίων τραβήχτηκαν από τον ίδιο τον Έπσταϊν ή από το FBI κατά τις εφόδους στις ιδιοκτησίες του.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς υπερασπίστηκε την απόφαση για την προσωρινή απόσυρση, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε ένδειξη πως οι εικονιζόμενες γυναίκες ήταν θύματα. Ωστόσο, η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και νέες υποψίες περί συγκάλυψης.

Η βασιλική οικογένεια και το «φόρεμα εκδίκησης»

Ανάμεσα στα ευρήματα από το σπίτι του Έπσταϊν, οι αρχές εντόπισαν και ένα πρωτοσέλιδο των Times του 1994 με φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο περίφημο «φόρεμα εκδίκησης». Το απόκομμα βρέθηκε πλαισιωμένο μέσα σε ντουλάπα, χωρίς σαφή εξήγηση για την παρουσία του εκεί, γεγονός που προκάλεσε απορίες και επικρίσεις.

Η αντίδραση του Κογκρέσου

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δέχθηκε επικρίσεις επειδή δεν δημοσιοποίησε εγκαίρως όλα τα αρχεία, όπως όριζε ο νόμος. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, που ηγήθηκε της προσπάθειας για τη δημοσιοποίησή τους, δήλωσε απογοητευμένος από την αντίδραση της κυβέρνησης και ζήτησε πλήρη διαφάνεια για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι απέκλεισε προσωπικά δεδομένα θυμάτων και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης, ωστόσο πολλά έγγραφα παρέμειναν λογοκριμένα, αφήνοντας περιορισμένες νέες πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό.