Η Βίντζεβ Λοτζ, 15η στη βαθμολογία της πολωνικής Ekstraklasa, εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Δευτέρα 22/12 πραγματοποιήθηκε εσωτερική συζήτηση στον πολωνικό σύλλογο για τον 26χρονο διεθνή τερματοφύλακα, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Βίντζεβ θα μπορούσε να προσφέρει έως και 1 εκατ. ευρώ για τον παίκτη, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια επίσημη προσέγγιση. Ο Παναθηναϊκός δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα στην παραχώρηση, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Ντραγκόφσκι έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει μετά το ματς με την ΑΕΚ, αλλά αναμένεται να αξιώσει ένα ποσό λόγω της αξίας του ως διεθνής τερματοφύλακας.

Η Βίντζεβ έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις χειμερινές μεταγραφές ξένων παικτών και δείχνει ενδιαφέρον να εντάξει Πολωνούς στο ρόστερ της, με τον Ντραγκόφσκι να είναι μία από τις επιλογές. Παράλληλα, εξετάζει και άλλους υποψήφιους τερματοφύλακες, χωρίς να αποκλείεται να επιλέξει διαφορετική λύση, ενώ σχεδιάζει και την παραχώρηση δανεικού του Ματσιέι Κικόλσκι.