Ο 33χρονος Βραζιλιάνος διεθνής, πρώην παίκτης των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση από τον γιατρό της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, ο οποίος είχε χειρουργήσει ξανά τον Νεϊμάρ στο παρελθόν.

Η Σάντος επιβεβαίωσε ότι «η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο παίκτης είναι καλά», δίνοντας τέλος στην ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Ο Νεϊμάρ αντιμετώπισε μια δύσκολη σεζόν με την ομάδα των παιδικών του χρόνων, λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, ωστόσο συνέβαλε καθοριστικά στην παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.

Φέτος, ο «Νέι» έχει σκοράρει οκτώ γκολ σε είκοσι αγώνες στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, με πέντε από αυτά να σημειώνονται στους τελευταίους πέντε αγώνες, ενώ το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος του έτους.

