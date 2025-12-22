Η Νάπολι υπέταξε την Κυπελλούχο Μπολόνια με 2-0 στον τελικό του Supercoppa Italiana, προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στις φετινές επιτυχίες της. Πρόκειται για τον τρίτο τίτλο της ομάδας στη διοργάνωση μετά εκείνους του 1990 και του 2014, αλλά και τον δεύτερο μέσα στο 2025, έπειτα από τη νίκη 2-0 στον ημιτελικό κόντρα στη Μίλαν.

Απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού που διεξήχθη στο Ριάντ ήταν ο Νταβίντ Νέρες. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό με ένα μακρινό σουτ-«πυραύλο» και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 57ο λεπτό με ένα υπέροχο σκαφτό πλασέ.

Με τα δύο γκολ αυτά, ο Νέρες έγινε ο δεύτερος Βραζιλιάνος στην ιστορία της Νάπολι, μετά τον Αντόνιο Καρέκα το 1990, που σκοράρει περισσότερα από ένα τέρματα σε Supercoppa Italiana.