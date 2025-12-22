Η Λιόν και η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του Έντρικ, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο, με αποτέλεσμα να μετακομίσει προσωρινά στη Γαλλία. Στη συμφωνία προβλέπεται ότι η Λιόν θα καλύψει το 50% του μισθού του, ενώ ο νεαρός επιθετικός θα επιστρέψει στη Ρεάλ μετά το τέλος της σεζόν, καθώς δεν υπάρχει οψιόν αγοράς.
Ο Έντρικ είχε μεταγραφεί από την Παλμέιρας στη Ρεάλ το καλοκαίρι του 2024 έναντι 47,5 εκατομμυρίων ευρώ και έκτοτε μέτρησε 40 συμμετοχές με τη φανέλα της «βασίλισσας», σημειώνοντας 7 γκολ και 1 ασίστ σε συνολικά 946 λεπτά.
🚨🔴🔵 BREAKING: Endrick to Olympique Lyon, here we go! Deal in place after exclusive story revealed two months ago.
Endrick joins OL on loan from Real Madrid, no buy option clause and 50% of salary covered.
The Brazilian will be back to Real in June. pic.twitter.com/Cm34ZO2alt
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025