Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών Toyota, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουισκόνσιν έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία όπου οι σύγχρονες οθόνες αφής στα αυτοκίνητα επηρεάζουν την οδήγηση, μιας και τα κουμπιά ου ταμπλό αποτελούν ολοένα και περισσότερο παρελθόν.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να σχεδιάσουν στο μέλλον ασφαλέστερες οθόνες.

Η μελέτη της ομάδας , η οποία παρουσιάστηκε α στο Συμπόσιο της ACM για το Λογισμικό και την Τεχνολογία στο Μπουσάν της Κορέας, προσθέτει σε όσα ήδη γνωρίζουμε για τους κινδύνους της αφηρημένης οδήγησης όσον αφορά τη χρήση τηλεφώνου.

Οι συμμετέχοντες που οδηγούσαν έναν προσομοιωτή οχήματος και αλληλεπιδρούσαν με μια οθόνη αφής (δείτε το βίντεο παραπάνω) υποβλήθηκαν σε τεστ όπου αισθητήρες κατέγραψαν το βλέμμα τους, τις κινήσεις των δακτύλων, τη διάμετρο της κόρης και την ηλεκτροδερμική δραστηριότητα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα πίσω από το τιμόνι, η οδήγησή τους και η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν μια οθόνη αφής επηρεάζοντας σημαντικά. Το αυτοκίνητο-προσομοίωση παρέκκλινε από τη λωρίδα του και η ταχύτητα και η ακρίβεια χρήσης της οθόνης μειώθηκαν κατά την οδήγηση.

«Οι οθόνες αφής είναι ευρέως διαδεδομένες σήμερα στα ταμπλό των αυτοκινήτων, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε πώς η αλληλεπίδραση με τις οθόνες αφής επηρεάζει τους οδηγούς και την οδήγηση», δήλωσε ο Jacob O. Wobbrock , καθηγητής του UW στη Σχολή Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα:

Όταν οι οδηγοί χρησιμοποιούσαν την οθόνη αφής, το όχημα παρουσίαζε 42% μεγαλύτερη απόκλιση εντός της λωρίδας.

Η ακρίβεια και η ταχύτητα χειρισμού της οθόνης μειώθηκαν κατά 58% κατά την οδήγηση.

Κάθε ματιά στην οθόνη ήταν κατά 26,3% πιο σύντομη υπό υψηλό γνωστικό φορτίο.