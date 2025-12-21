Κινηματογραφική σύλληψη ενός ληστή σε σούπερ μάρκετ του Οχάιο, ο οποίος επιχείρησε να πυροβολήσει τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο νεαρός άντρας πιάνει το όπλο, σημαδεύει τον αστυνομικό και πατά την σκανδάλη. Οι αστυνομικοί τον ρίχνουν κάτω και τον ακινητοποιούν.

Όλα ξεκινούν όταν η αστυνομία φτάνει στο σούπερ μάρκετ του Οχάιο, μετά από κλήση πως ο 21ενος ετών Σέιν Νιουμαν έχει κλέψει κάποια αντικείμενα. Οδηγούν εκείνον και την 23χρονη Καταρίνα Τζέφρι που ήταν μαζί του στον χώρο της ασφάλειας του καταστήματος.

Την ώρα που τον ανακρίνουν οι αστυνομικοί, ο νεαρός γυρίζει, βγάζει ένα όπλο που έχει κρυμμένο και πατά την σκανδάλη. Το όπλο παθαίνει εμπλοκή και ο νεαρός δεν καταφέρνει να πυροβολήσει. Οι αστυνομικοί πέφτουν επάνω του και τον ακινητοποιούν.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορηθεί πως ο Νιούμαν είχε ένταλμα σύλληψης εναντίον και είχε χαρακτηριστεί ένοπλος και επικίνδυνος.

Τέλος ο Νιούμαν συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά αστυνομικού.