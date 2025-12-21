Πρωταθλητής και πολυνίκης ο Ολυμπιακός στην πυγμαχία! Ο πειραϊκός σύλλογος κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Elite 2025 Ανδρών, «back to back» και για έβδομη φορά τα οκτώ τελευταία χρόνια, ενώ αναδείχθηκε και πολυνίκης σύλλογος στην Πάτρα!

Τα «κόκκινα» γάντια «σφράγισαν», χθες (20/12), την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ανδρών και συνέχισαν, σήμερα (21/12), τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στο κλειστό Παναγίας Αλεξιώτισσας, κατακτώντας συνολικά 18 μετάλλια, εκ των οποίων επτά χρυσά, πέντε ασημένια και έξι χάλκινα!

Πρωταθλητές Ελλάδας με τους «ερυθρόλευκους», κατακτώντας χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση της Πάτρας, αναδείχθηκαν η Ρένι Γιάνεβα (51kg), ο Βάλερι Ζαγράφοβ (55kg), ο Στέλιος Κυρσανίδης (65kg), ο Ζαχαρίας Μυλωνάς (70kg), ο Μιχάλης Τσαμαλίδης (80kg), ο Ντέβι Ντόνι (85kg) και ο Στυλιανός Τζωρτζινάκης (+91kg).

Τα μετάλλια του Ολυμπιακού στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Elite 2025 Ανδρών-Γυναικών στην Πάτρα:

Χρυσά (7): Ρένι Γιάνεβα (51kg), Βάλερι Ζαγράφοβ (55kg), Στέλιος Κυρσανίδης (65kg), Ζαχαρίας Μυλωνάς (70kg), Μιχάλης Τσαμαλίδης (80kg), Ντέβι Ντόνι (85kg), Στυλιανός Τζωρτζινάκης (+91kg)

Ασημένια (5): Ελένη Τιλαβερίδου (70kg), Θεόδωρος Σταυράκης (60kg), Βασίλης Μακρυγιάννης (65kg), Χρήστος Καραϊτης (70kg), Βαγγέλης Μακρυλλάκης (75kg),

Χάλκινα (6): Μπαριέλα Χυσσόλι (60kg), Δέσποινα Φερίζη (65kg), Αθηνά-Μιχαέλα Ορτολάνο (70kg), Αλεξέι Λαγκαζασβίλι (60kg), Στέφανος Οικονόμου (75kg), Παναγιώτης Κυρίμης (+90kg)