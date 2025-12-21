Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε την Κυριακή (21/12) με την ΑΕΚ να επικρατεί 2-1 του ΟΦΗ, παίρνοντας σημαντικούς βαθμούς και επιστρέφοντας στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ενώ το παιχνίδι ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος έληξε 0-0, χωρίς νικητή. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται ισόπαλη, ικανοποιώντας όμως τους «ερυθρόλευκους» στο πλαίσιο των βαθμολογικών ισορροπιών.

Η 15η αγωνιστική αφήνει έτσι ένα ενδιαφέρον σκηνικό στην κορυφή, με την ΑΕΚ να επωφελείται από την ισοπαλία του Ολυμπιακού και τον ΠΑΟΚ να παραμένει κοντά στη μάχη για την πρωτιά.

Αναλυτικά η βαθμολογία: