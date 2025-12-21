Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα τραυματισμού, καθώς ο Κώστας Σλούκας δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο ματς με τη Ζάλγκιρις στις 23 Δεκεμβρίου. Ο αρχηγός της ομάδας αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο, οι οποίες απαιτούν ξεκούραση, ενώ είχε ήδη αποχωρήσει τραυματίας από το προηγούμενο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Παρά την επιστροφή του Ρισόν Χολμς μετά από 53 μέρες, η απουσία του Σλούκα δυσκολεύει τα πλάνα του Εργκίν Αταμάν, με την ομάδα να ελπίζει ότι ο διεθνής γκαρντ θα καταφέρει να είναι διαθέσιμος για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του 2026 απέναντι στον Ολυμπιακό, στις 2 Ιανουαρίου.

Η τελική εκτίμηση για τη συμμετοχή του θα γίνει γνωστή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κατάσταση του γονάτου θα επανεκτιμηθεί.