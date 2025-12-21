Στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εντυπωσίασε με ένα γκολ που θα μείνει αξέχαστο.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού εκτέλεσε ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες. Η φάση προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, με το γκολ να χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά στην ιστορία του τουρνουά.

Δείτε το τρομερό γκολ του Μαροκινού: