Στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εντυπωσίασε με ένα γκολ που θα μείνει αξέχαστο.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού εκτέλεσε ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες. Η φάση προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, με το γκολ να χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά στην ιστορία του τουρνουά.

Δείτε το τρομερό γκολ του Μαροκινού:

@ta_nea.gr Unstoppable Αγιουμπ Ελ Κααμπι! Με εντυπωσιακό ψαλιδάκι ο επιθετικός του Ολυμπιακού έκανε το 2-0 με την Εθνική Μαρόκου κόντρα στις Κομόρες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής #football #elkaabi #olympiacos #maroko #africa #footballnews #tanea #taneagr #news #fyp #greektiktok ♬ UNSTOPPABLE – Haji Basto

Vidcast: Face2Face
Τελευταία Νέα