Στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εντυπωσίασε με ένα γκολ που θα μείνει αξέχαστο.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού εκτέλεσε ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες. Η φάση προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, με το γκολ να χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά στην ιστορία του τουρνουά.
Δείτε το τρομερό γκολ του Μαροκινού:
@ta_nea.gr Unstoppable Αγιουμπ Ελ Κααμπι! Με εντυπωσιακό ψαλιδάκι ο επιθετικός του Ολυμπιακού έκανε το 2-0 με την Εθνική Μαρόκου κόντρα στις Κομόρες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής #football #elkaabi #olympiacos #maroko #africa #footballnews #tanea #taneagr #news #fyp #greektiktok ♬ UNSTOPPABLE – Haji Basto
- Γ. Παπανδρέου: «Σταδιακή υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», η έφοδος της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών
- «Ουράνιο λεμόνι»: Επιστήμονες σαστίζουν με πλανήτη σε σχήμα λεμονιού που αψηφά τη λογική
- Μπλόκα: Κίνδυνος για τους εκδρομείς οι στενοί δρόμοι που αφήνουν ελεύθεροι οι αγρότες λέει η Αστυνομία