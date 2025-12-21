Η σωστή φόρτωση του αυτοκινήτου, ο συνετός τρόπος οδήγησης, το καθιερωμένο τσεκ απ στο ΙΧ και ο έλεγχος των ελαστικών εξασφαλίζουν ένα άνετο και κυρίως ασφαλές ταξίδι, αν και φέτος έχει μπει και ο παράγοντας μπλόκα στους δρόμους. Οι παρακάτω συμβουλές μπορεί να είναι γνωστές, αλλά, πάντα είναι χρήσιμες να τις υπενθυμίζουμε πριν από κάθε μικρή ή και μεγάλη διαδρομή, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν επιλέξει το αυτοκίνητο για τις μίνι διακοπές .

ΤΣΕΚ – ΑΠ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ

Πριν από κάθε ταξίδι θα πρέπει να γίνεται το καθιερωμένο τσεκ – απ του αυτοκινήτου. Μάλιστα, μερικές εταιρίες προσφέρουν δωρεάν έλεγχο του αυτοκινήτου στα πιο καίρια σημεία του κινητήρα , όπως την μπαταρία, τα φώτα, την στάθμη λαδιών, τα υγρά φρένων, το νερό στο ψυγείο και την κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών. Ελαστικά με μειωμένη πίεση, συνεπάγεται αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και αρνητική επίδραση στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Πρέπει απαραιτήτως να τηρείτε την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής, επειδή είναι η κατάλληλη για το όχημά σας. Έτσι, τελειοποιείτε τις επιδόσεις των ελαστικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις – όπως στην ρυμούλκηση ενός τρέιλερ – η αύξηση της πίεσης επιβάλλεται, αρκεί να γνωρίζετε πώς πρέπει να γίνει. Σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα υπάρχει αυτόματο σύστημα ειδοποίησης του οδηγού, όταν διαπιστωθεί απότομη απώλεια της πίεσης σε ένα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να προσέξουμε και να υπολογίσουμε πριν το ταξίδι μας είναι η φόρτωση του αυτοκινήτου μας με τις άφθονες βαλίτσες Ενα υπερφορτωμένο αυτοκίνητο καταναλώνει περισσότερο βενζίνη (οι ειδικοί αναφέρουν έως και 20%) ενώ μεταβάλλεται και η οδική συμπεριφορά του στο ταξίδι, παρουσιάζοντας περισσότερες κλίσεις, φρενάρει δυσκολότερα ενώ επηρεάζεται αρνητικά και η αεροδυναμική του.

Οπότε, φροντίζουμε να τοποθετήσουμε τις μεγάλες βαλίτσες στον χώρο αποσκευών. Αν δεν χωρέσουν όλες οι βαλίτσες τότε οι υπόλοιπες θα πρέπει να τοποθετούνται ανάμεσα στα εμπρός και πίσω καθίσματα και πίσω από τις πλάτες των εμπρός καθισμάτων. Καλό είναι να αποφεύγεται η φόρτωση της οροφής αφού αυξάνεται η αντίσταση του αέρα και ταυτόχρονα αυξάνεται και η κατανάλωση καυσίμου.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στους αυτοκινητοδρόμους χρησιμοποιούμε την αριστερή λωρίδα μόνο προσπεράσεις. Επίσης, οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι προσφέρουν πλέον άφθονα τούνελ – στα οποία δεν ήμασταν εξοικειωμένοι τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ, η χρήση των φώτων είναι υποχρεωτική ενώ τηρούμε τα όρια ταχύτητας σε κάθε τους σημείο. Aκολουθήστε τους κανόνες της οικονομικής οδήγησης.

Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα σταθερή, μην κάνετε άσκοπες αυξομειώσεις της ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους. Φουλάρετε το αυτοκίνητο σας στην πόλη, μιας και στους επαρχιακούς δρόμους οι τιμές είναι πιο «τσιμπημένες». Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν υπολογιστή ταξιδιού, που σας δείχνει τη μέση αλλά και τη στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου. Σε αρκετά αυτοκίνητα υπάρχει ένδειξη προειδοποίησης αλλαγής ταχύτητας, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση καυσίμου ή και πρόγραμμα οδήγησης (όπως comfort, sport και eco), με το τελευταίο να ενδείκνυται για πιο οικολογική οδήγηση.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Kάνουμε συνετή χρήση του κλιματισμού. Τα αυτοκίνητα που διαθέτουν αυτόματο κλιματισμό είναι πιο εύκολα στον χειρισμό. Σε αυτά επιλέγετε την αυτόματη λειτουργία ( συνήθως Auto),και ρυθμίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία ώστε να αποφεύγετε τις δικές σας παρεμβάσεις. Ρυθμίζουμε τα ακροφύσια κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να διαχέεται σε όλη την καμπίνα και ποτέ να μην «χτυπάει» στα κεφάλια.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού φοράτε ελαφρά και άνετα ρούχα. Τα παπούτσια θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση αθλητικά, που εξασφαλίζουν καλύτερο έλεγχο των πεντάλ και είναι πιο ξεκούραστα. Κάντε συχνές στάσεις, μετά από οδήγηση 2-3 ωρών. Αποφεύγετε να καταναλώνετε βαριά γεύματα, πριν από κάθε μεγάλη διαδρομή. Τα φρέσκα φρούτα δεν προσφέρονται για ταξίδι, τα αποξηραμένα ενδείκνυνται περισσότερο σαν σνακ στη διαδρομή. Οι ανάμικτοι ξηροί καρποί και σπόροι προσφέρουν κάποια πρωτεΐνη και το απαραίτητο λίπος για ενέργεια μεγάλης διάρκειας. Αποφύγετε τα γλυκά. Η υπεργλυκαιμία επηρεάζει αρνητικά την αντοχή σας.

Τις μέρες με κακοκαιρία είναι σημαντικά τα εξής:

Μειώνουμε ταχύτητα και διατηρούμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας.

Αποφεύγουμε τις λακκούβες με νερά, τα ρυάκια.

Μειώνουμε ταχύτητα ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε ισχυρούς ανέμους.

Δεν επιχειρούμε να διασχίσουμε χείμαρρους.

Διοχετεύουμε παγωμένο αέρα στα τζάμια για να μη θολώνουν.

Σε ομίχλη ανάβουμε τα ειδικά φώτα και ακολουθούμε τη δεξιά διαγράμμιση.

Αν τα καιρικά φαινόμενα είναι ακραία, αποφεύγουμε να ξεκινήσουμε ή σταματάμε κάπου με ασφάλεια ωσότου κοπάσουν.

Φροντίζουμε να έχουμε ελαστικά σε καλή κατάσταση, υαλοκαθαριστήρες, σύστημα θέρμανσης και όλες τις λάμπες φώτων σε λειτουργία.

Έχουμε σύστημα επιπλέον πρόσφυσης (χιονοκουβέρτες, αλυσίδες) στο όχημα.

Αν εκτάκτως σταματήσουμε σε μη προβλεπόμενο σημείο, χρησιμοποιούμε προειδοποιητικό τρίγωνο και ανακλαστικό γιλέκο.

Κόβουμε ταχύτητα για να διευκολύνουμε τα αδέσποτα ή άγρια ζώα που μπορεί να είναι εξαντλημένα, πεινασμένα, ξεπαγιασμένα.