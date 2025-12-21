Οι ομάδες δουλεύουν εδώ και καιρό πάνω στα αυτοκίνητά τους για το 2026, επειδή οι κανονισμοί έχουν προγραμματιστεί να ισχύουν για πέντε σεζόν. Το να είσαι γρήγορος από την επόμενη χρονιά θα σε κάνει να είσαι ανταγωνιστικός για τα επόμενα χρόνια. Η κυριαρχία της Mercedes το 2014, για παράδειγμα, διήρκεσε μέχρι το 2016, πριν τελικά την πιάσουν η Ferrari και η Red Bull.

Οι νέες μονάδες ισχύος της F1 θα βασίζονται περισσότερο στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα έχει αναλογία 50-50 μεταξύ της ηλεκτρικής ισχύος και του κινητήρα εσωτερικής καύσης, με αύξηση σχεδόν 300% στην ηλεκτρική ισχύ.

Τα αυτοκίνητα θα είναι στενότερα και ελαφρύτερα. Το μεταξόνιο έχει μειωθεί, πράγμα που θεωρητικά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν καλύτερη απόκριση στις στροφές. Τα αυτοκίνητα θα εξακολουθούν να είναι εξοπλισμένα με ελαστικά Pirelli 18 ιντσών – αλλά είναι πιο στενά.

Υπήρχε μεγάλη έμφαση στα περίπλοκα δάπεδα κάτω από το αυτοκίνητο στην τελευταία εποχή κανονισμών που διήρκεσε από το 2022 έως το 2025. Αλλά από το 2026, όλα αλλάζουν. Αντίο στις μακριές σήραγγες με εφέ εδάφους και τέλος στα πιο επίπεδα δάπεδα με εκτεταμένους διαχύτες με μεγαλύτερα ανοίγματα.

Από του χρόνου, τόσο τα μπροστινά όσο και τα πίσω φτερά θα είναι απλούστερα, κάτι που μεταφράζεται σε λιγότερα στοιχεία. Τα πίσω φτερά δοκού δεν θα υπάρχουν πια, ενώ στο άλλο άκρο του αυτοκινήτου, η μπροστινή πτέρυγα θα διαθέτει στενότερα στοιχεία.

Παράλληλα, όλα τα μονοθέσια θα χρησιμοποιούν προηγμένα βιώσιμα καύσιμα, χωρίς απώλειες σε απόδοση – ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την αυτοκινητοβιομηχανία του αύριο.

Πάνω στο τιμόνι θα έχουν το κουμπί Boost και οι οδηγοί θα α συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν στην άμυνα καθώς και στις προσπεράσεις σε οποιοδήποτε σημείο του γύρου, εφόσον έχουν αρκετή φόρτιση στην μπαταρία τους, φυσικά.

Καμία αλλαγή κανόνων δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς περαιτέρω βελτιώσεις στην ασφάλεια – και το 2026 δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο θάλαμος επιβίωσης των πιλότων θα υποβληθεί σε πιο αυστηρές δοκιμές, ενώ το roll hoop θα ενισχυθεί για να αντέξει 23% περισσότερο φορτίο – αυτό είναι περίπου το βάρος εννέα οικογενειακών αυτοκινήτων.