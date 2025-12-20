Σε ένα παιχνίδι με λίγες καλές φάσεις εκατέρωθεν, ο σοβαρός Άρης εκμεταλλεύθηκε το αυτογκόλ του Ιβάνοφ στο 22′ κι έφτασε σε πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης, στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Super League. Εξαιρετικές επεμβάσεις του Αθανασιάδη στο 59′ και το 88′.

Ο «Θεός του πολέμου» υποχρέωσε τους Αρκάδες στην πρώτη φετινή τους ήττα στην Τρίπολη και με την 3η δική του εκτός έδρας και 5η συνολικά έφτασε τους 20 βαθμούς, πλησιάζοντας στους 2 Βόλο και Παναθηναϊκό. Μάλιστα αυτό ήταν ένα από τα ελάχιστα φετινά παιχνίδια των κιτρινόμαυρων που κρατούν το μηδέν στην άμυνα. Από την πλευρά του ο Αστέρας παρέμεινε στους 13 βαθμούς μετά την 6η συνολικά του ήττα.

Αστέρας – Άρης: Πώς παρατάχθηκαν

Ο Μανόλο Χιμένεθ κατέβασε τον Άρη σε διάταξη 4-2-3-1. O Αθανασιάδης στην εστία, με τους Φρίντεκ, Ρόουζ, Άλβαρο και Τεχέρο μπροστά του από τα αριστερά προς τα δεξιά. Μόντσου – Γαλανόπουλος στα χαφ, με τον Παναγίδη σε επιτελικό ρόλο. Μορουτσάν – Πέρεθ στα εξτρέμ αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και φορ τον Μορόν.

Ίδιο σύστημα και από πλευράς Κρις Κόουλμα με τον Παπαδόπουλος στην εστία και τους Πομόνη, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλο και Φερνάντες από τα αριστερά προς τα δεξιά στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή Γιαμπλόνσκι και Αλάγκμπε τα δύο αμυντικά χαφ, στην επίθεση τον Μακέντα, πίσω του τον Μεντιέτα και στις πτέρυγες Κετού και Εμμανουηλίδη αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.

Ο Αστέρας τις προϋποθέσεις, ο Άρης το γκολ!

Καλός ο ρυθμός στο ξεκίνημα του ματς με αμφότερες τις ομάδες να ψάχνουν το γκολ, αλλά τον Αστέρα να ήταν εκείνος που ήταν πιο απειλητικός. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, έφερναν συχνά πυκνά τη μπάλα στην περιοχή του Άρη, αλλά εν τέλει αυτός που σκόραρε ήταν ο φιλοξενούμενος.

Σε ωραία αντεπίθεση από τα δεξιά και γύρισμα του Μόντσου προς την εστία, ο Ιβανόφ στην προσπάθειά του να απομακρύνει βρήκε τη μπάλα και την έστειλα στα δίχτυα, μπερδεύοντας μάλιστα και τον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο.

Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου ο Άρης δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα καθώς από τη μία η ομάδα του Χιμένεθ είχε κλείσει καλά τους χώρους, από την άλλη ο Αστέρας είχε χάσει τη συγκέντρωσή του και ήταν νευρικός.

Ο Κόουλμαν με την έναρξη του Β’ μέρους πέρασε στο ματς τους Μουνιόθ και Μπαρτόλο (από τους ελάχιστους διακριθέντες των γηπεδούχων) και λίγο αργότερα τον Καλτσά, όμως η εικόνα ήταν παρόμοια με το πρώτο μέρος. Οι γηπεδούχοι δημιουργούσαν κυρίως μόνο προϋποθέσεις για να απειλήσουν, με τον Άρη να κρατά μπάλα και να μην αφήνει πολλά κενά στην άμυνά του.

Ουσιαστικά δύο μεγάλες φάσεις είχαν οι γηπεδούχοι στο δεύτερο 45ολεπτο και σε αμφότερες ο τερματοφύλακας των Θεσσαλονικέων είχε την απάντηση! Η μία στο 59′ με το τετ α τετ του Μπαρτόλο (κλέψιμο του Καλτσά ωραία πάσα του Μακέντα) δύο λεπτά αφότου πέρασε στο παιχνίδι.

Και η δεύτερο περίπου μισή ώρα μετά (88′) σε δυνατό διαγώνιο σουτ του Αθανασιάδη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Άρης διαχειρίστηκε σωστά το «δώρο» που του έδωσε ο Ιβάνοφ, όντας σοβαρός, καλοστημένος αμυντικά, ενώ σε 2-3 περιπτώσεις μάλιστα έψαξε και το δεύτερο γκολ. Κλειδί και η απόδοση του Αθανασιάδη με δύο μεγάλες αποκρούσεις και και γενικότερα σταθερότητα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το αυτογκόλ αλλάξει το ματς υπέρ του Άρη που ως εκείνο το σημείο, αλλά και γενικότερα στο ματς δεν είχε πολλές κλασικές ευκαιρίες.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ιβάνοφ με το αυτογκόλ του έδωσε την ευκαιρία στον Άρη να προηγηθεί, βγάζοντάς τον από τη δύσκολη θέση να σκοράρει ο ίδιος.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο το παιχνίδι για τον Τσακαλίδη, το έβγαλε χωρίς προβλήματα

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ζαμπαλάς από το VAR δεν χρειάστηκε να παρέμβει σε κάποια φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: 22′ αυτογκόλ Ιβάνοφ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Για την 16η αγωνιστική Άρης – ΑΕΚ (Κυριακή 11/1, 19:30) και ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (Κυριακή 11/1, 17:30)