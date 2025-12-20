Πλαστά τεστ COVID-19 και γρίπης εντοπίστηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με προειδοποίηση του Ισπανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (AEMPS). Ο κατασκευαστής, η κινεζική εταιρεία Safecare Biotech, επιβεβαίωσε ότι η παρτίδα με αριθμό FCO24090516 είναι πλαστή.

Η ειδοποίηση προήλθε από τις πορτογαλικές αρχές, οι οποίες εντόπισαν παραποιημένα κιτ αυτοελέγχου που συνδυάζουν την ανίχνευση του κοροναϊού και της γρίπης Α+Β. Αν και το πρωτότυπο προϊόν κυκλοφορεί νόμιμα στην Ευρώπη, η συγκεκριμένη παρτίδα δεν προέρχεται από τον επίσημο κατασκευαστή.

Η AEMPS έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει αν οι πλαστές μονάδες έχουν φτάσει στην Ισπανία. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα τεστ αυτά έχουν διανεμηθεί σε φαρμακεία ή άλλους νόμιμους διανομείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχουν νόμιμες εκδόσεις του ίδιου τεστ με την ίδια αναφορά (FCO-6032), κάτι που καθιστά δύσκολη την άμεση οπτική διάκριση. Οι διαφορές είναι ελάχιστες και απαιτούν προσεκτικό έλεγχο.

Πώς να αναγνωρίσετε ένα παραποιημένο τεστ

Οι αρχές επισημαίνουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν νοθεία. Πρώτον, τα πλαστά τεστ φέρουν επικολλημένη ετικέτα με αλλοιωμένες πληροφορίες, όπως αριθμό παρτίδας FCO24090516, ημερομηνία κατασκευής Σεπτέμβριο 2024 και λήξης Σεπτέμβριο 2026.

Δεύτερον, στην κασέτα δοκιμής και στο σωληνάριο του διαλύματος έχουν αφαιρεθεί οι αρχικές ενδείξεις παρτίδας και ημερομηνιών. Τρίτον, ο στυλεός δεν προέρχεται από τον νόμιμο κατασκευαστή, που συνεργάζεται με την Dalian Rongbang Medical και έχει ως ευρωπαϊκό αντιπρόσωπο την εταιρεία Lotus NL.

Η AEMPS υπενθυμίζει ότι τα τεστ πρέπει να αγοράζονται αποκλειστικά από φαρμακεία. Η προμήθεια μέσω άλλων καναλιών δεν εξασφαλίζει την αυθεντικότητα, την ορθή αποθήκευση ή την απαραίτητη επαγγελματική καθοδήγηση. Εάν κάποιος έχει στην κατοχή του ύποπτο τεστ, συνιστάται να μην το χρησιμοποιήσει.

Η νοθεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Τα τεστ αυτά επηρεάζουν αποφάσεις που αφορούν την υγεία του ατόμου και της κοινότητας, και ένα λανθασμένο αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνέπειες.