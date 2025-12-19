Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ υποδέχθηκε την Κραϊόβα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, φτάνοντας σε ισοπαλία 3-2.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση κατέκτησε την 3η θέση και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ, έτσι, αποφεύγει τα playoffs και περιμένει την κλήρωση για να μάθει τον αντίπαλό της.

Οι τέσσερις πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ για την επόμενη φάση είναι οι Νόα, Ντρίτα, Τσέλιε και Άλκμααρ, με την Ένωση να περιμένει την κλήρωση για να δει ποιον από αυτούς θα αντιμετωπίσει.