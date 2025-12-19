Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με θρίαμβο την πορεία της στη φάση των ομίλων του Conference League, επικρατώντας με 3-2 της Κραϊόβα σε μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις της σεζόν. Με τη νίκη αυτή, η Ένωση κατέκτησε την τρίτη θέση στον όμιλο και εξασφάλισε απευθείας πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, αποφεύγοντας τα playoffs.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απέδειξε για άλλη μία φορά την «επαναστατική» της φύση, καταφέρνοντας να ανατρέψει το σκορ και να «γυρίσει» το ματς με γκολ στις καθυστερήσεις. Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ «γλίτωσε» έναν ακόμη γύρο, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην επόμενη φάση χωρίς επιπλέον αγώνες.

Η ομάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι αγώνες της φάσης των 16 θα ξεκινήσουν με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 12 Μαρτίου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 19 Μαρτίου στην «Αγιά Σοφιά».