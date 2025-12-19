Μπορεί τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης να πήραν το… φιλί της ζωής από την ΕΕ και να παρέτειναν τη ζωή τους και μετά το 2035, όμως η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ειδικότερα, η VW, που έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προσφάτως έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα στοιχεία για το νέο ηλεκτρικό Polo, το πιο σημαντικό μικρό της μοντέλο. Οπως αναφέρει η φίρμα, το νέο ID. Polo έχει μήκος που αγγίζει τα 4,05 μέτρα, με το μεταξόνιο να εκτείνεται σε 2,6 μέτρα.

Οι Γερµανοί σηµειώνουν ότι το µέγεθος είναι περίπου ίδιο µε του υπάρχοντος Polo, με τους σχεδιαστές να υπόσχονται μεγάλους χώρους και άνετο χώρο αποσκευών. Πάνω στο τελευταίο, η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ ξεκινά από τα 435 λίτρα – ό,τι πιο μεγάλο υπάρχει σε σούπερ μίνι μοντέλο – και φτάνει μέχρι τα 1.243 λίτρα, κατόπιν αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων.

Το ηλεκτρικό Polo θα πατάει, όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της φίρμας, στην πλατφόρμα MEB+ και θα προσφέρεται με τρεις διαφορετικούς κινητήρες τοποθετημένους μπροστά, σε συνδυασμό με δύο μπαταρίες. Η βασική έκδοση θα αγγίζει σε ισχύ τους 116 ίππους, η επόμενη τους 135 ίππους και η κορυφαία τους 211 ίππους. Δεν αποκλείεται μέσα στο 2027 να κυκλοφορήσει και μια έκδοση GT που υπόσχεται ισχύ 226 ίππων.

Η αυτονομία του ποντάρει στη νέα μπαταρία λιθίου-φωσφορικού σιδήρου με χωρητικότητα 37 kWh, ενώ οι μεγαλύτερες εκδόσεις θα προσφέρουν συστοιχία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου 52 kWh, η οποία υπόσχεται αυτονομία έως 450 χλμ.

Οσον αφορά την κυκλοφορία του, η VW υπολογίζει το ντεμπούτο του νέου και αμιγώς ηλεκτρικού ID. Polo μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, πιθανόν την ερχόμενη άνοιξη, περίοδος όπου θα ξεκινήσει μπαράζ νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Επίσης, το πιο σημαντικό, η φίρμα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε το νέο Polo με ηλεκτροκινητήρα να κοστίζει γύρω στα 25.000 ευρώ.