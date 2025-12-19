Διαθέσιμο στην Ελλάδα είναι το ανανεωμένο Kia Stonic, που κοστίζει από τις 20.390 ευρώ και εφοδιάζεται με τον 1.000άρη T-GDI βενζινοκινητήρα, διαθέσιμος και σε ήπια υβριδική (MHEV) έκδοση.
Υπάρχει νέα μάσκα, νέοι προφυλακτήρες, ανασχεδιασμένη πόρτα του χώρου αποσκευών, επανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα και νέες ζάντες 16″ και 17″
Αναλυτικά οι τιμές με έκπτωση 500 ευρώ είναι:
Kia Stonic 1.0T 100ps (6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο)
- GL Inmotion: 20.390 ευρώ
- GL Optimum: 21.190 ευρώ
- GLS Platinum: 23.190 ευρώ
- GT-Line: 26.690 ευρώ
Kia Stonic 1.0T 100ps (7τάχυτο κιβωτίου διπλού συμπλέκτη)
- GL Inmotion: 22.190 ευρώ
- GL Optimum: 22.990 ευρώ
- GLS Platinum: 24.990 ευρώ
- GT-Line: 28.490 ευρώ
Kia Stonic 1.0T 115ps Mild Hybrid (6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο)
- GL Inmotion Hybrid: 21.190 ευρώ
- GL Optimum Hybrid: 21.990 ευρώ
- GLS Platinum Hybrid: 23.990 ευρώ
- GT-Line Hybrid: 27.490 ευρώ
Kia Stonic 1.0T 115ps Mild Hybrid (7τάχυτο κιβωτίου διπλού συμπλέκτη)
- GL Inmotion Hybrid: 22.990 ευρώ
- GL Optimum Hybrid: 23.790 ευρώ
- GLS Platinum Hybrid: 25.790 ευρώ
- GT-Line Hybrid: 29.290 ευρώ