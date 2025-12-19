Διαθέσιμο στην Ελλάδα είναι το ανανεωμένο Kia Stonic, που κοστίζει από τις 20.390 ευρώ και εφοδιάζεται με τον 1.000άρη T-GDI βενζινοκινητήρα, διαθέσιμος και σε ήπια υβριδική (MHEV) έκδοση.

Υπάρχει νέα μάσκα, νέοι προφυλακτήρες, ανασχεδιασμένη πόρτα του χώρου αποσκευών, επανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα και νέες ζάντες 16″ και 17″

Αναλυτικά οι τιμές με έκπτωση 500 ευρώ είναι:

Kia Stonic 1.0T 100ps (6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο)

GL Inmotion: 20.390 ευρώ

GL Optimum: 21.190 ευρώ

GLS Platinum: 23.190 ευρώ

GT-Line: 26.690 ευρώ

Kia Stonic 1.0T 100ps (7τάχυτο κιβωτίου διπλού συμπλέκτη)

GL Inmotion: 22.190 ευρώ

GL Optimum: 22.990 ευρώ

GLS Platinum: 24.990 ευρώ

GT-Line: 28.490 ευρώ

Kia Stonic 1.0T 115ps Mild Hybrid (6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο)

GL Inmotion Hybrid: 21.190 ευρώ

GL Optimum Hybrid: 21.990 ευρώ

GLS Platinum Hybrid: 23.990 ευρώ

GT-Line Hybrid: 27.490 ευρώ

Kia Stonic 1.0T 115ps Mild Hybrid (7τάχυτο κιβωτίου διπλού συμπλέκτη)