Η παραγωγή του νέου LEAF στο Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτεί επένδυση άνω των από €500 εκατ. από τη Nissan σε όλες τις δραστηριότητες και την εφοδιαστική της αλυσίδα, ενώ ταυτόχρονα εισάγει τη δυναμική νέα γενιά του αυτοκινήτου που το 2010 ξεχώρισε ως το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής.

Ο Massimiliano Messina, Πρόεδρος της Nissan AMIEO, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή καθώς ξεκινά η παραγωγή της τρίτης γενιάς Nissan LEAF στο Ηνωμένο Βασίλειο, του ηλεκτρικού οχήματος που τα ξεκίνησε όλα. Κομψό, σύγχρονο και αεροδυναμικό, το ολοκαίνουργιο LEAF αποτυπώνει την ενέργεια μιας νέας γενιάς και θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της Nissan. Το LEAF ζωντανεύει το παγκοσμίως πρωτοποριακό μας όραμα, EV36Zero, που συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, την κατασκευή μπαταριών και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»