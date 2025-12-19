Ο αρχιμηχανικός του πλαισίου drive-by-wire της Great Wall Motor ( GWM ), Li Fei, κοινοποίησε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης Weibo, φωτογραφίες που φανερώνουν ένα αυτοκίνητο που έρχεται από το μακρινό παρελθόν.Στην ανάρτηση του επισυνάπτονται εικόνες teaser του νέου μοντέλου, το οποίο μοιάζει με ρετρό vintage σχέδιο που μάλλον το βλέπαμε τη δεκαετία του 50!

Οι εικόνες teaser δείχνουν ότι το αυτοκίνητο διαθέτει έναν μεγάλο χρωμιωμένο πίσω προφυλακτήρα, ένα στρογγυλεμένο και επίμηκες αμάξωμα και μια μακριά σειρά από γράμματα ως αναγνωριστικό στο πίσω μέρος.

Τον Νοέμβριο, η GWM πούλησε 133.200 οχήματα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4,57%, ανεβάζοντας τις συνολικές πωλήσεις του 2025 μέχρι στιγμής σε 1.199.700 μονάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9,26%, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για την ίδια περίοδο.