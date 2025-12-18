Ανεξάρτητα από τα πολλά που έχουν συμβεί φέτος στον Παναθηναϊκό και για τα οποία φέρει ευθύνη και ο ίδιος, η κακοδαιμονία που τον κυνηγά φέτος είναι χωρίς προηγούμενο. Κάτι μου λέει πως μόλις φύγει το 2025 θα κάνουν πάρτι οι άνθρωποι της ομάδας για να το αποχαιρετίσουν ελπίζοντας να μην ξανάρθει. Χθες ο ΠΑΟ έδινε ένα ασήμαντο εξ αναβολής ματς με την Καβάλα. Ο Ράφα Μπενίτεθ χρειάστηκε να κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές στα πρώτα 28 λεπτά χάνοντας αρχικά τον Σφιντέρσκι και στη συνέχεια τον Πάντοβιτς που μπήκε στη θέση του. Ο Πολωνός βγήκε πονώντας και στη συνέχεια, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο γήπεδο, ζήτησε αλλαγή και ο Σέρβος που ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο.

Με δεδομένο ότι ο τρίτος φορ της ομάδας, ο Ντέσερς, είναι ήδη στο Μαρόκο, αν κάποιος από τους δύο παίκτες δεν ξεπεράσει το πρόβλημα ο ισπανός κόουτς πρέπει να βαφτίσει σέντερ φορ κάποιον από τους εξτρέμ του για να τον χρησιμοποιήσει την Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Υπάρχει βέβαια και ο Γερεμέγεφ, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στο τέλος του μήνα. Αλλά αυτός έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και το έκανε γνωστό! Στα απίθανα που συμβαίνουν φέτος στον Παναθηναϊκό ας προσθέσουμε κι αυτό. Χθες είχαμε και το πρώτο γκολ του Ταμπόρδα, χάρη στο οποίο μάλιστα ο ΠΑΟ κέρδισε. Ολα τα παράξενα μαζί δηλαδή…

Ντέρμπι

Ο ΠΑΟ αδυνατώντας να κάνει μια νίκη με τρία γκολ διαφορά που θα διόρθωνε τη βαθμολογική του θέση (δεν ήταν κι εύκολο με τόσες απουσίες και με μια ενδεκάδα εντελώς πειραματική) προκρίθηκε ως τέταρτος κι αυτό σημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε στον ημιτελικό του Κυπέλλου τον Ολυμπιακό, αν κι εφόσον οι δυο ομάδες φτάσουν σε αυτόν. Ο Ολυμπιακός δείχνει μεγάλη σοβαρότητα στο Κύπελλο: χθες μετά τον Βόλο και την Ελλάδα Σύρου διέλυσε και τον πρωτοπόρο του βορείου ομίλου της Σουπερλίγκ2 Ηρακλή με 6-0. Με δεδομένο ότι στα ματς Κυπέλλου αγωνίζονται πολλοί αναπληρωματικοί (χθες ξεκίνησαν ο Μπότης, ο Μάνσα, ο Καλογερόπουλος, ο Νασιμέντο, ο Σιπιόνι, ο Γιάρεμτσουκ κι ο Γιαζίτζι) ο Μεντιλίμπαρ πρέπει, αν μη τι άλλο, να είναι ευτυχής για τον επαγγελματισμό αυτών των παιδιών. Που φωνάζουν ότι θέλουν πιο πολλές ευκαιρίες και στο πρωτάθλημα.

Προημιτελικά

Η ΑΕΚ δεν είχε ματς για το Κύπελλο Ελλάδας καθώς έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της παίρνοντας την τρίτη θέση στη league phase. Απόψε θα ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις της στη league phase του Conference League αντιμετωπίζοντας την Κραϊόβα. Για τη ρουμάνικη ομάδα πρόκειται για τελικό: χρειάζεται να κάνει αποτέλεσμα για να είναι βέβαιη ότι θα συνεχίσει – μάλιστα για να έχει την απόλυτη βεβαιότητα πρέπει και να κερδίσει. Αλλά και η ΑΕΚ έχει το δικό της μεγάλο κίνητρο: μια νίκη τη διατηρεί στην πρώτη τετράδα και της δίνει εισιτήριο για τα προημιτελικά. Που σημαίνει ότι θα βρεθεί δυο ματς πριν από τα ημιτελικά. Περιττό να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό για την ΑΕΚ. Με βάση τη δυναμικότητα των ομάδων που συμμετέχουν στο εφετινό Conference League η ΑΕΚ στα προημιτελικά θα είναι πολύ δύσκολο να βρει μια ομάδα πιο δυνατή από την Αντερλεχτ, που απέκλεισε το καλοκαίρι, αλλά και τη Σαμσουνσπόρ που κέρδισε μια εβδομάδα πριν στη Σαμψούντα. Που σημαίνει πως μια μεγάλη επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ίδια κυρίως.

Νόα

Η Κραϊόβα τα πάει καλούτσικα στο πρωτάθλημα Ρουμανίας όπου είναι μεν τέταρτη όχι όμως μακριά από την κορυφή. Δεν έχει ωστόσο κάνει τίποτα το εντυπωσιακό στο Conference League. Είναι μια καλή βαλκανική ομάδα, που στηρίζεται κυρίως στην άμυνά της: αν βρεθεί πίσω στο σκορ δύσκολα θα καταφέρει να αντιδράσει. Ερχεται από μια εντός έδρας ήττα από τη Σπάρτα Πράγας και μεταξύ των μέτριων αποτελεσμάτων της ξεχωρίζει και μια ισοπαλία με τη Νόα που στην ΑΕΚ έχει μείνει αξέχαστη – δεν θεωρήθηκε μάλιστα καν έκπληξη αφού η Νόα είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία από τους Ρουμάνους. Η σοβαρή ΑΕΚ, που είναι και φορμαρισμένη, με όποια σύνθεση κι αν εμφανιστεί δεν νομίζω πως μπορεί απόψε να έχει προβλήματα: ένα λάθος ματς όπως αυτό που η ΑΕΚ έκανε κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς μπορεί να τύχει, δεύτερο δεν επιτρέπεται.

Σούπερ Μάριος

Μια και αναφέρθηκα στην ΑΕΚ θέλω να πω πως στα μάτια μου ανέβηκε πολύ ο ιδιοκτήτης της Μάριος Ηλιόπουλος για την παρουσία του στη νεκρώσιμη ακολουθία της μητέρας του προέδρου του Ολυμπιακού Ευάγγελου Μαρινάκη. Προφανώς τον Ηλιόπουλου δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει ότι εγώ τον εκτιμώ λίγο παραπάνω, αλλά θέλω να το πω: διότι η έμπρακτη εκδήλωση σεβασμού στο πένθος ενός ανταγωνιστή (έστω στο ποδόσφαιρο) είναι μια πράξη αξιοπρέπειας. Που όπως όλα τα καλά παραδείγματα πρέπει να επισημαίνεται. (Για όσους ανήκουν στην οικογένεια του Ολυμπιακού και στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου δεν τους είδε κανείς Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου…).

Διαγραφή

Η υποδειγματική συμπεριφορά δεν ήταν ποτέ το φόρτε του πρώην μπασκετμπολίστα και σήμερα ευρωβουλευτή Νίκου Παππά: και ως παίκτης ήταν καπετάν φασαρίας κι αυτά δύσκολα αλλάζουν. Οι καβγάδες του έγραψαν ιστορία στα παρκέ – κι όχι μόνο – και ήταν λογικό να συνεχιστούν και στις Βρυξέλλες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον διέγραψε χθες γιατί επιτέθηκε και χτύπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο: όποιο κι αν ήταν το παράπονό του, η συμπεριφορά του είναι ανάρμοστη, αλλά αμφιβάλλω αν ο Παππάς το καταλαβαίνει. Μάλιστα η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να τον διευκολύνει να κάνει πράξη το όνειρό του που μάλλον είναι να δείρει όλους τους δημοσιογράφους της γης.

Πουλέν

Θυμίζω ότι ο εν λόγω υπήρξε μεγάλο πουλέν του Αλέξη Τσίπρα που όπως καλά θυμάμαι, πριν του δώσει τη δυνατότητα να γίνει ευρωβουλευτής, ήθελε να τον κατεβάσει και υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας στις δημοτικές εκλογές του 2023. Η πρόταση του Τσίπρα δεν πέρασε από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: η υποψηφιότητά του απορρίφθηκε με 25 ψήφους κατά, 14 υπέρ και 1 λευκό. Ο βασικός λόγος όπως μου είχαν πει τότε ήταν ότι πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες δεν ήξεραν ποιος είναι ο Νίκος Παππάς. Τελικά τον έμαθαν. Και από την καλή και από τις ανάποδες.