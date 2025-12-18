Ο Ντιέγκο Αλόνσο, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, φαίνεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για μια πιθανή επιστροφή στους πάγκους, καθώς η Μποταφόγκο από τη Βραζιλία τον εξετάζει για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο Ουρουγουανός τεχνικός, περίπου ενάμιση χρόνο μετά την αποχώρησή του από το «τριφύλλι», είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για να αναλάβει την Μποταφόγκο, μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντάβιντε Αντσελότι, γιο του Κάρλο Αντσελότι.

Παρά το γεγονός ότι ο Αλόνσο δεν είναι το απόλυτο φαβορί για τη θέση, συγκαταλέγεται στους βασικούς υποψήφιους και έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της βραζιλιάνικης ομάδας. Ο ίδιος ο τεχνικός δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον επόμενο προορισμό της καριέρας του, αλλά οι συζητήσεις με τη Μποταφόγκο δείχνουν ότι μπορεί να επιστρέψει σύντομα στην ενεργό δράση.